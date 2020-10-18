Yazdan kalma günlerde tarihi mekana yoğun ilgi

Tokat'ta Osmanlı döneminde bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Taşhan, Türkiye'de 5 büyük tarihi han arasında yer alıyor. El sanatlarını yaşatmaya çalışan sanatkarlara ev sahipliği yapan Taşhan'da yoğunluk yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilenler tarihi mekanda açık havada çaylarını yudumluyor.

"HAFTA İÇİ BU KADAR OLMUYOR"

Çevre il ve ilçelerden Tokat'a gezmeye gelenler hana uğramadan şehirden ayrılmıyor. Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaf ise, bekledikleri kadar olmasa da yaşanan hareketlikten memnun. Taşhan esnaflarından Züleyha Koç, pandemi dolayısı ile yaz ayında iş yapamadıklarını söyledi. Son bir iki haftadır Taşhan'da yoğunluk yaşandığını belirten Koç, "Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte hareketlilik başladı. Daha da iyi olur inşallah. Hafta sonu olması nedeniyle bugün yoğunluk var. Hafta içi bu kadar olmuyor" dedi.

Taşhan esnaflarından Saddettin Kaya ise korona virüsün dünya genelinde olduğu gibi işlerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Yavaş yavaş turların gelmeye başlaması ile birlikte bekledikleri kadar olmasa da hareketlilik yaşandığını ifade eden Kaya, Taşhan'a çok insanların çay içerek gezmeye geldiğini sözlerine ekledi.

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