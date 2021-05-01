Bodrum kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Bodrum Kalesi Ekim 2017'de bu yana süren restorasyon çalışmalarının ardından sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çok önem verdiği, Sualtı Arkeoloji Müzesi ve kalenin Haziran sonu gibi ziyarete açılması bekleniyor.

Bölgede kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği Bodrum Kalesi'nde, 1 Ekim 2017'den bu yana süren restorasyon çalışmaları devam ediyordu. Titizlikle yürütülen çalışmaları, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl devamlı takip ediyor. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hüseyin Toprak'ın gözetiminde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Son olarak çalışmalarda kullanılan vinç de tamamen söküldü ve Haziran sonu gibi bütün çalışmaların tamamen biteceği ve ziyarete açılacağı bilgisi alındı.

BODRUM KALESİ

Bodrum Kalesi, "St. Jean Şövalyeleri'nin Kalesi" olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuştur. Yer aldığı iki liman arasında kayalık alan, Antik çağda bir adaydı. Sonraları kente bağlanarak yarımada durumuna gelmiştir. Kare olarak inşa edilen Bodrum Kalesi'nin ölçüleri 180 metreye 185 metre olarak planlamıştır.

İç kalenin içinde farklı ülkelerin adlarını taşıyan kuleler bulunmaktadır. En yüksek kule deniz seviyesinden 47,50 metre yükseklikte olan Fransız Kulesi'dir. Diğer kuleler İtalyan Kulesi, Alman Kulesi, Yılanlı Kule ve İngiliz Kulesi olarak sıralanır.

YEDİ KAPIDAN GEÇİLİYOR

Kalenin doğu duvarı dışında kalan bölümleri çift beden duvarları olarak takviye edilmiştir. İç kaleye yedi kapı geçilerek ulaşılır. Kapıların üstünde armalar bulunur. Armalarda haçlar, düz veya yatay bantlar, ejder ve aslan figürleri kullanılmıştır. İç kalede bulunan 14 sarnıçtan altı tanesi şapele aittir. Bodrum Kalesi'nin en göze çarpan bölümleri arasında kale koruganı, çiftli duvarlar arası su hendeği, asma köprü, kontrol kulesi ve II. Mahmut tuğrası yer alır.

Yüzyıl sonunda kalenin hapishane olarak kullanıldığı dönemde bir hamam yapısı eklenerek, Osmanlı niteliği kazanmıştır. Kale, 1995 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi Yarışması'nda "Özel Övgü" alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapar. Ancak restorasyon nedeniyle şu an sadece Uluburun ve Batık bölümleri ziyarete açıktır. 33.5 dönüm genişliğindeki bir araziye kurulmuş olan kaledeki alanlarda da çeşitli eserler sergilenmektedir.