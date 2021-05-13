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Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:59

Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan en sakin günlerini yaşıyor

AA
Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor

'nin ilçesine bağlı dünyaca ünlü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin 'nı geçiriyor.

Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan, yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ayder Yaylası, bu bayram, Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

Şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ilgi çeken Ayder'de, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Yayla sakinlerinden Cumali Kaboğlu, Kovid-19 salgınından önce bölgeyi on binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Eskiden bayramların yoğun geçtiğini anlatan Kaboğlu, "Bu bayram pandemiden dolayı sessiz bir gün yaşıyoruz. Yaylalar bize kaldı. Pandeminin etkisi çok." dedi.

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Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor
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