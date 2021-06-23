Nilüfer Gölü turizme açılıyor

Çanakkele'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü, yapılacak olan çevre düzenlemesi ve trekking yollarıyla turizme kazandırılacak. Koruma altında bulunan ve toplanması yasak olan nilüfer çiçekleri; özellikle Mayıs ve Ekim ayları arasında ziyaretçilerine ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunarken, Vali İlhami Aktaş, bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalara başlandığını belirtti.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Biga merkeze 10 dakika uzaklıkta bulunan ve doğallığını çok uzun yıllardır koruyan Nilüfer Gölü; beyaz renkli nilüfer çiçekleriyle macera severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Biga Belediyesi ve doğa sevdalıların girişimiyle göle 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek can suyu verilen gölde ve yürüyüş yollarında incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, etrafı meşe ağaçlarıyla çevrili Nilüfer Gölü'nün, kısa sürede insanların doğayla baş başa vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, yürüyebileceği ve piknik yapabileceği bir alan haline getirileceğini söyledi. Bölgenin Mahalli Sulak Alan ilan edilerek koruma altına alındığının altını çizen Vali Aktaş, " Gölün ve üzerindeki nilüfer güllerinin geleceğe güvenle aktarılması ve sahip çıkılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

DOĞA SEVERLER İÇİN TREKKİNG YOLLARI

Gölün etrafına yapılacak düzenlemeyle gölün 360 derece gezilebileceğini söyleyen Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Meşelik bir alanda çok güzel, organik bir gölümüz. Biga Belediyesi olarak bu gölün kurumaması, çiçeklerimizin daha sağlıklı yetişmesi için çektiğimiz hattan su takviyesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde burası güzel bir mesire alanı olacak. Gölümüzün etrafı koruma altına alınarak, ahşap yürüyüş yolları yapılacak. Gölün farklı yerlerine bank ve kamelyalar yer alacak. Göle gelen ziyaretçiler meşeliğin altında dinlenebilecek, piknik yapabilecek. Çevresine yapılacak ahşap yollar sayesinde göl 360 derece gezilebilecek. Ziyaretçiler nilüfer çiçeklerini izleme fırsatı bulabilecek. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kafeterya ve lavabo olacak. Bu tür yerler için sadece yerel yönetimde değil, tüm vatandaşların üzerinde bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Buradaki güzellikleri yaşatmak hepimizin borcu. Nilüfer Gölü'müzün koruma altına alınmasında hassasiyetle bütün çalışmaları takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan başta olmak üzere, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

CEZASI 73 BİN TL

Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz- kış var olan büyük yeşil yapraklar arasında bu günlerde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzara karşısında büyüleniyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin TL ceza kesiliyor.

NİLÜFER ÇİÇEĞİNİN TARİHİ

"lotus" adıyla da tanınan nilüfer çiçeği, eski Mısır'da gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanılır. Çamurlu suda yetişen "olağanüstü güzellikteki" nilüfer çiçekleri, geceleri kapanıp suyun altına giriyor ve güneşin doğuşuyla tekrar yukarı çıkıp açıyor. Uzakdoğu ve sonsuzluğun simgesi olan Nilüferin, saflığı, sadakati ve ruhsal inançları temsil ettiğine inanılıyor. Mayıs ve Ekim arasında çiçeklenen Nilüfer'in meyveleri suyun altında olgunlaşır. Kapsül şeklindeki meyvelerin açılmasıyla tohumlar serbest kalır ve yüzen nilüfer tohumları su yüzeyine çıkarak akıntılarla sürüklenir. Böylece değişik yerlerde oluşan tohumlar bir süre sonra ağırlaşarak batar ve kendilerin uygun çamurlu zemin bulunca çimlenerek yeni Nilüferler oluştururlar.