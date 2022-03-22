Avusturya - Türkiye kış turizmi sektörü Erciyes’te buluştu

İlki Uludağ'da iki yıl önce düzenlenen 'Avusturya- Türkiye Kış ve Dağ Turizmi Altyapı Zirvesi'nin ikincisi Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Zirveye Avusturya'dan 12 firma katıldı.

AVUSTURYA'NIN KAYAK TURİZMİ GELİRİ 40 MİLYAR EURO

Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Avusturya'daki kayak turizmi ile ilgili bilgiler paylaştı. Wimmer, dünyanın savaş, iklim değişikliği gibi krizlerle uğraştığını, bunun kırılgan bir yapı yarattığını anlatarak, bu sorunların işbirliği ile çözülebileceğini kaydetti. Birlikte çalışmanın önemine değinen Wimmer, Avusturya'da kayak turizminin çok önemli bir sektör olduğunu, ülke gelirinin yüzde 7.5'inin bu sektörden sağlandığını, bunun da yaklaşık 40 milyar avro yaptığını hatırlattı. Wimmer, Türkiye'nin de çok güzel bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

DAĞLARI SADECE YAZIN KULLANMAK BÜYÜK İSRAF

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, Avusturya'nın kış ve kayak turizminin kalbi olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de cennet gibi bir ülke. Ama biz sadece yaz turizmi ile yetiniyoruz, israf ediyoruz" diyerek, bu zirvenin Türkiye'nin kış turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

ZİRVEDE İKLİM PANELİ DÜZENLENDİ

Zirvede 'Türkiye'de iklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi' üzerine düzenlenen panelde konuşan Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Toy, turist deneyimini artırmak için doğal ve kültürel kaynakların çekici hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Toy, iklim değişikliğinin bu durumu çok etkilediğini belirterek "İklim değişikliği güçlü bir fırtınaya benzer. Sağlam bir turizm yapısı kurulursa fırtınaya dayanıklı olunur" dedi.

DAĞLAR YAZIN DA FAAL OLMALI

Innsbruck Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Turizm Uzmanı Doç. Dr. Robert Steiger ise, Avusturya'da artık bazı kayak merkezlerinin iklim değişikliğine bağlı olarak risk değerlendirmeleri yaptığını belirterek, "Artık sadece kış turizmi değil, dağlar için yazın da faal olarak kullanılabilecek şekilde yatırımlar yapılıyor" dedi. Steiger, bu yatırımlara örnek olarak tema parkları, çocuk havuzlarını, dağ yürüyüş rotaların örnek olarak sıraladı. Kayak yapmayan insanların da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Steiger, yazın da bu insanları dağlara getirmenin yolunu aramak gerektiğini, tesislerin yazın da para kazanması gerektiğinin altını çizdi.