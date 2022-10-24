Karadeniz’in incisi Samsun

DOĞA HARİKASI ŞAHİNKAYA KANYONU

İlçenin en önemli doğa harikası Şahinkaya Kanyonu 2,5 km uzunluğunda. Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 3 bin 250 metre uzunluktaki kanyonda su derinliğinin ortalama 106 metre olduğu kanyon yüksekliğinin ise 340 metreye kadar çıktığı belirtildi. Çeltek köyü mevkii ve Şahinkaya kanyonu Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından Turizm bölgesi ilan edildi. Vezirköprü'de sadece Osmanlı ve Selçuklu değil, Hititlere kadar uzanan bir medeniyet geçmişinin izleri ve birikimleri var. Hitit Krallarının tahta çıkarken kutsandığı yer de Vezirköprü'de. Şu an bu bölgede Alman arkeologlar kazı çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla gerek Kunduz Dağı gerekse Şahinkaya Kanyonu gelecek yıllar içinde gerçekleşecek adımlarla hatırı sayılır bir çekim yeri olma yoluna gidiyor.

VEZİRKÖPRÜ'DE TURİZM VAKTİ

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis; "Doğa harikası olan Kanyonumuzun dışında, belediyenin kendi imkanlarıyla yaptırdığını belirttiği bungalov evlerimiz var. Vezirsuyu Tabiat parkına yaptığımız bu evlerde insanlarımız gelip doğa ile baş başa bir zaman geçirebilecek. Bunların dışında tabiat parkında çadır kampı için de imkan yer alıyor. Yüz ölçüm olarak en büyük ilçeyiz. Geçmişte çok göç vermiş ilçeyiz. İnşallah bundan sonra göç alan ilçe olacağız. Altyapımızı tamamlıyoruz. Hedefimiz turizme yönelttik. Bu vahşi güzelliği herkes görsün, Kunduz dağımızdaki geyiklerimizi görsün. Bu güzelliği hep birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.