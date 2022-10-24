Karadeniz’in incisi Samsun

Karadeniz Bölgenin en büyük limanı olan Samsun Limanı ve Yeşilyurt Limanı, demir yolu bağlantısı üzerinde bulunmaları ve geniş hinterlantlarıyla bölgesel ticaret hacmine hâkim konumdayken, doğal ve tarihi güzellikleri, Kızılırmak Deltası'ndaki Kuş Cenneti ve Şahinkaya Kanyonu ile orta Karadeniz'in incisi durumunda. Kültür ve turizmin yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen şehrin doğa harikası Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerindeki en dar, en uzun geçit konumunda. Dağ oluşumu ve akarsu aşındırması sonucu meydana gelen 2,5 kilometre uzunluğundaki kanyon, Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunuyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki kanyonun su derinliğinin ortalama 106 metre olduğu ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'turizm bölgesi' ilan edilen kanyonun yüksekliğinin ise 340 metreye kadar çıktığı belirtiliyor.
SAMSUN'DA BİR KUŞ CENNETİ
Ülkemizin en büyük deltaları arasında bulunan Samsun Kızılırmak Deltası içerisindeki kuş cenneti yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dünyanın bir ucundan göç eden kuşların uğrak yeri olan Kızılırmak Deltası, Samsun'a 30 kilometre uzaklıkta bir doğa harikası.
Kuş cennetinde ülkemizde bulunan kuş türlerinden 340 farklı tür yer alıyor. Samsun'un 3 farklı ilçesinde sınırları bulunan devasa delta aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine de girmiş durumda. Bir 'Kuş Cenneti' olan belde, Kızılırmak Deltası'nın, Karadeniz sahilinde tabii özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alan konumunda.
GÖÇMEN KUŞLAR HALKALANIYOR
Dünya üzerinde nesli tükenmekte olan kuş türlerinin de bir çoğunun tespit edildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde kurulan ağlarla yakalanan göçmen kuşlar halkalama adı verilen yöntemle kayıt altına alınıyor. Görevliler yakaladıkları kuşların ayaklarına halka takıp, nerede görüldüğü, kilosu yağ oranı yaşı ve benzeri bir çok özelliğini kayda alıyor. Deltada görülen ve nesli tükenmekte olan bazı kuş türlerinin ise; " Büyük Deniz Düdükçünü, Kuzey İncikuşu, Küçük Kirazkuşu, Ak Kirazkuşu, Tepeli pelikan, cüce karabatak, alboyunlu kaz, dikkuyruk, şah kartal, deniz kartalı, küçük kerkenez, tarda. Bunlar arasında deniz kartalı, leylek, karaleylek, turna, balıkçıl, ördek yağmurcan" oldukları söyleniyor.
"TÜRKİYE'DE TEK OLAN MÜZE"
Samsun'un Karadeniz'in incisi olduğunu ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı;" Samsun Kadim bir şehir. Gazi Mustafa Kemal'in kurtuluş meşalesini yaktığı önemli bir şehrimiz. Karadeniz'in ortasında ulaşım alanında 4 aksın beraber bulunduğu önemli bir şehrimiz. 200 kilometrenin üzerindeki sahiliyle ve 13 mavi bayraklı plajıyla gerçekten Karadeniz'in incisi. Gazi Müzesi ve Bandırma Vapuru Müzesi ve Türkiye'de tek olan Cerrahi aletler müzesi bir birine yakın konumda yer alıyor. Şehrin turizm potansiyeli oldukça yüksekBiz de bu potansiyeli tekrar gün yüzüne çıkarabilir miyiz, Türkiye halkına bunu tanıtabilir miyiz diye çalışmalar yürütüyoruz. Turizm alanı başta olmak üzere sanayi, tarım ve diğer alanlarda yeni bir sıçrama yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Samsun bunu fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bu potansiyelimizi daha çok tanıtıp daha güzel yerlere geleceğiz. " ifadelerini kullandı.
MÜZELERE TEKNOFEST AKINI
Samsun'un medikal ürünler üretimi konusunda önemli bir sanayi merkezi olduğunu aktaran Vali Zülkif Dağlı; "Bu kapsamda bir de Türkiye'de ilk ve tek olan bir cerrahi aletler müzesi açtık. Eski ve kullanılmayan gar binamızı düzenleyip içerisinde Çanakkale savaşında kullanılan eski aletler sağlık alanındaki her türlü ürünün bulunduğu konsept bir müze. Yeni bir müze alanında başarılı bir müze, açılışına çok olmadı ama çok fazla ziyaretçi olmaya başladı. 9 ay oldu açılalı. Diğer müzelerimiz de aynı bölgede hepsi yürüme mesafesinde. Teknofest zamanında çok sayıda bir ziyaretçi oldu. 50 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu" dedi.
"KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN GELEN TURİSTLERİ BEKLİYORUZ"
Çevre illerimize özellikle körfez ülkelerinden çok fazla turist akını oldu bizde bu alandaki payımızı almak istiyoruz diyen Vali Dağlı; "Hedef kitleleri belirliyoruz. Hedef kitle denince biz daha çok körfez ülkelerine hitap ediyoruz. Trabzon, Ordu, Rize gibi çevre illerimiz bu anlamda güzel turist almaya başladı. Samsun da bunu çok rahatlıkla yapabilecek potansiyelde. Bizim konaklama tesislerimiz çok çok iyi. Yatak kapasitesi geniş olan ulusal ve uluslararası marka otellerimiz var. Yeşil alanlarımız, baraj göllerimiz, şaheser denizimiz kenti cazibe merkezine dönüştürüyor. Bu açıdan bakıldığı vakit biz daha çok körfez ülkelerine hitap ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
TERTEMİZ HAVASI VE YEMYEŞİL DOĞASIYLA LADİK
Samsun'un İç Anadolu'ya doğru uzanan içlerinde gizli kalmış doğa harikaları da bulunuyor. Ladik ve Vezirköprü ilçeleri bu doğa harikalarıyla ön plana çıkan ilçelerden. İnsan yaşamına en elverişli rakımda bulunduğu öne sürülen Ladik ilçesi tertemiz havası ve yemyeşil doğasıyla dikkat çekiyor. İlçe torf oluşumu adaların yüzdüğü Ladik Gölü'ne de sahip. Dünyada nadir olarak görülen yüzen adaların bulunduğu göl aynı zamanda birçok kuş türüne ve Turna balığına da yaşam alanı sunuyor. Ladik Gölü çevresinde belediyenin yaptığı bungolov ev projeleriyle bu güzellikleri turistlere tanıtmak için bir çalışma da yapılıyor. Yayla ve gölüyle dikkat çeken Ladik aynı zamanda Akdağ Kayak Merkezi ve kaplıcalarıyla da dikkat çekiyor.
LADİK YENİDEN KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
Cumhuriyet Döneminde Samsun'un ilk kadın belediye başkanı olan Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel; "Akdağ'ın eteklerinde kurulmuş şirin bir yerleşim yeri. Samsun'a mesafemiz 80 kilometre, Amasya 50 kilometre. Ladik tarihiyle konumuyla çok özel bir ilçe. Kent geçmişi M.Ö. 3000 yılına kadar dayanıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Ladik'te özellikle Hitit izleri yer alıyor. 17 bin nüfusumuz var. Yaz aylarında 100 bin nüfusa kadar çıkıyor. Biz buranın tarihi ile öne çıkmak istiyoruz. Yeniden keşfedilmeyi bekliyoruz. Çok göç vermişiz. İstanbul'da 80 bin nüfusumuz var. Akdağ'da 2 bin rakımda kayak merkezimiz var. Şehir merkezine 6 kilometre mesafede en güzel özelliği bu. Bir çok tesis yaptık oraya. Henüz güzelliği keşfedilmemiş Ladik gölümüz ve antik bir kaplıcamız var. Vücut ısısında çıkan bir su ve mineral açısından çok zengin. Evliya çelebinin Seyehatname'sinde bahsettiği bir kaplıca eskiden güzellik suyu olarak bilinirmiş" ifadelerini kullandı.
Samsun merkeze en uzak ilçesi olan ve bu sebeple İç Anadolu bölgesine yakın olan Vezirköprü ilçesi de doğa harikalarıyla dolu bir ilçe. 100 bin nüfusu olan ilçenin bugüne kadar korunmuş ahşap tarihi evleri ve kendisine özgü yapısıyla, doğasıyla hatta, yemek kültürüyle önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırıyor.
DOĞA HARİKASI ŞAHİNKAYA KANYONU
İlçenin en önemli doğa harikası Şahinkaya Kanyonu 2,5 km uzunluğunda. Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 3 bin 250 metre uzunluktaki kanyonda su derinliğinin ortalama 106 metre olduğu kanyon yüksekliğinin ise 340 metreye kadar çıktığı belirtildi. Çeltek köyü mevkii ve Şahinkaya kanyonu Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından Turizm bölgesi ilan edildi. Vezirköprü'de sadece Osmanlı ve Selçuklu değil, Hititlere kadar uzanan bir medeniyet geçmişinin izleri ve birikimleri var. Hitit Krallarının tahta çıkarken kutsandığı yer de Vezirköprü'de. Şu an bu bölgede Alman arkeologlar kazı çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla gerek Kunduz Dağı gerekse Şahinkaya Kanyonu gelecek yıllar içinde gerçekleşecek adımlarla hatırı sayılır bir çekim yeri olma yoluna gidiyor.
VEZİRKÖPRÜ'DE TURİZM VAKTİ
Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis; "Doğa harikası olan Kanyonumuzun dışında, belediyenin kendi imkanlarıyla yaptırdığını belirttiği bungalov evlerimiz var. Vezirsuyu Tabiat parkına yaptığımız bu evlerde insanlarımız gelip doğa ile baş başa bir zaman geçirebilecek. Bunların dışında tabiat parkında çadır kampı için de imkan yer alıyor. Yüz ölçüm olarak en büyük ilçeyiz. Geçmişte çok göç vermiş ilçeyiz. İnşallah bundan sonra göç alan ilçe olacağız. Altyapımızı tamamlıyoruz. Hedefimiz turizme yönelttik. Bu vahşi güzelliği herkes görsün, Kunduz dağımızdaki geyiklerimizi görsün. Bu güzelliği hep birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.