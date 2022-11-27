İsviçre değil Ordu

Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı doğa tesisleri 2016'dan beri kayak tutkunlarını ağırlıyor. Aralık ayında başlayan sezon genellikle Mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Bin 758 metre yükseklikteki tesiste toplam uzunluğu 25 kilometre olan 14 pist var. Kışın kayak ve kızak yapılan merkezde sonbaharda da yürüyüşler yapıp, yayla havasında bolca oksijen depolayabilirsiniz. Kayak merkezine kışın kayak severlerin yanı sıra Ordu ve Giresun'dan da günü birlik gelenler oluyor.

GEÇEN SENEKİ GİBİ KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ

Tesisin işletmesini 20 yıllığına Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden kiralayan firmanın işletme müdürü Metin Birsen, kayak sezonu öncesi yapılan hazırlıklar ve tesisle ilgili şu bilgileri verdi; "Geçen yıl 25 Aralık'ta sezon başladı, kar kalınlığı 1,65 santimetreydi. Sezon Mart-Nisan'da sona erdi. Geçen sene çok yoğun bir kar yağışı oldu. Bu yıl da öyle olmasını ümit ediyoruz. Pistlerin bakımı düzenli olarak yapılıyor. Buraya gelen misafirlerimiz kayak, telesiyej, kızak, zipline, Atv turları, Off road, kar motorları ile aktiviteler yapıyor. Misafirlerimiz için konaklama, yeme, içme her türlü hizmeti veriyoruz. 12 tane bungalov var. Bungalovlarda 5 kişi kalabiliyor. Bunun yanında 48 oda daha eklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Isınma için taşımalı doğalgaz kullanıyoruz. Sıfır atık projesiyle çalışıyoruz"

YILBAŞI EN YOĞUN DÖNEM

Yılbaşının en yoğun dönem olduğunu belirten Metin Birsen, "Yılbaşında yoğun oluyoruz. Ayrıca kayak grupları geliyor, öğrenciler geliyor. Yurt dışından gelen kayak severler de oluyor. Kuveyt'ten, Fransa'dan gelenler var. Buradaki karın çok kaliteli olduğunu söylüyorlar. Fiyatlarımız diğer kayak merkezlerine göre çok daha uygun. Kaliteli hizmeti ucuza sunuyoruz"dedi.

ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ

Metin Birsen, 2 yıldan beri tesislerde yeme, içme ve tesisteki aktivitelerin şehit ailelerine ücretsiz olduğunu belirterek, "Konaklama dışındaki tüm aktiviteler ve yeme içme şehit ailelerimize ücretsiz. Sadece kimliklerini göstermeleri yeterli" dedi.