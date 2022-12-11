Turizm fuarının gözdesi Marmaris

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri haline gelen Travel Turkey İzmir, 16'ncı kez kapılarını açtı. Bu yıl 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde Fuarizmir'de gerçekleşen fuarda dünyanın incisi Marmaris geniş bir katılımla yer aldı.

Turizm cenneti Marmaris, bu yıl fuarda 'Şimdi Marmaris Zamanı' temasıyla yer aldı. Fuara Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, TURSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin katıldı.

İLGİ YOĞUN OLDU

Marmaris Ticaret Odası, GETOB, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi, diğer meslek kuruluşları ve Marmarisli otelciler özel olarak dizayn ettirilen stantta, Marmaris Belediyesi çatısı altında yer aldı. Marmaris standında bir de açılış kokteyli düzenlendi. Kurulan görkemli stantta Marmaris'in doğa harikası koyları, denizi, eşsiz doğası ziyaretçilere anlatıldı. Marmaris standına ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Yerli, yabancı, yaşlı genç birçok kesimden ziyaretçiler, standa uğrayıp bilgi aldı.