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Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:24

Turizm fuarının gözdesi Marmaris

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Turizm fuarının gözdesi Marmaris

Marmaris, Türkiye’nin en büyük turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda ilgi odağı oldu. Fuarda “Şimdi Marmaris zamanı” temasıyla yer alan dünyanın incisi Marmaris’in eşsiz doğası, koyları, denizi ve kültürel değerleri ziyaretçilere anlatıldı. Marmaris standına ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Yerli, yabancı, yaşlı genç birçok kesimden ziyaretçiler standa uğrayıp bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri haline gelen Travel Turkey İzmir, 16'ncı kez kapılarını açtı. Bu yıl 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde Fuarizmir'de gerçekleşen fuarda dünyanın incisi Marmaris geniş bir katılımla yer aldı.

Turizm cenneti Marmaris, bu yıl fuarda 'Şimdi Marmaris Zamanı' temasıyla yer aldı. Fuara Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, TURSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin katıldı.

İLGİ YOĞUN OLDU

Marmaris Ticaret Odası, GETOB, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi, diğer meslek kuruluşları ve Marmarisli otelciler özel olarak dizayn ettirilen stantta, Marmaris Belediyesi çatısı altında yer aldı. Marmaris standında bir de açılış kokteyli düzenlendi. Kurulan görkemli stantta Marmaris'in doğa harikası koyları, denizi, eşsiz doğası ziyaretçilere anlatıldı. Marmaris standına ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Yerli, yabancı, yaşlı genç birçok kesimden ziyaretçiler, standa uğrayıp bilgi aldı.

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Turizm fuarının gözdesi Marmaris
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