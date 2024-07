Tatil valizi kabus değil keyif

Aylarca beklediğiniz tatil günü geldi. Şimdi sıra valiz hazırlamada... Eğer tatil öncesi valiz hazırlığı sizin de kabusunuz ise bu yazıya mutlaka göz atın. Valizinizi hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz, neler çantanızda muhakkak olmalı ve neler asla olmamalı... İşte sizin için hazırladığımız tatil valizi...Valiz hazırlarken en büyük sorun neyi alıp neyi alamayacağınıza karar vermek. Belki onu da giyerim ya bu da ihtiyacım olursa diyerek elinize gelen hemen her şeyi valizinize alıyorsanız durun, sakin olun ve bir planlama yapın. Kaç gün kalacaksınız? Bu süre zarfında neler yapacaksınız? Her gün için bir kombin emin olun yeterli olacaktır. Eğer akşamları dışarıda şık bir mekanda yemek yiyecekseniz birer kombin de onlar için alın... Her kıyafet için birer ayakkabı değil mümkünse birçok kıyafetinizle uyumlu olabilecek 2-3 çift ayakkabı alın. Tabii terlik, sandaletleri de unutmayın... Serin yaz akşamları için ince bir şal ya da hırka da doğru seçim olacaktır.Tatilde plaj çantanız bir diğer önemli parçanız. Mayolarınızı koyduğunuz plaj çantanızda güneş gözlüğünüz ve pareonuz muhakkak yerini almıştır ancak en önemli şeyi sakın unutmayın. Güneş ışınlarının verdiği zararı düşündüğümüzde artık güneş kremsiz bir tatil artık asla düşünülemez. Güneş ışınlarının verdiği zarara dikkat çeken doktorlar artık 50 faktör güneş kremi öneriyor.Günlük rutinde sık sık kullandığınız kozmetik ürünleri de tatilinize dahil edin. Özellikle devamlı kullandığınız cilt bakım ürünleri varsa, bunları tatil makyaj çantasına yerleştirin. Şampuan, saç kremi ve deodorant gibi ürünleri seyahat edeceğiniz yerden alacaksanız, fazladan yer kaplamaması için valizden çıkarın.Düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, bunları da tatil çantasında olması gerekenler listesine ekleyebilirsiniz. Özellikle kronik rahatsızlığınız varsa, ilaçlarınızı el çantanıza veya kolay ulaşabileceğiniz bir alana yerleştirin. Her ihtimale karşı ağrı kesici, kas gevşetici ve sineklerden korunmak için özel olarak üretilen ilaçları da tatil çantasına ekleyin.Artık elektronik eşyalar hayatımızın bir parçası... Tablet, şarj makinesi, powerbank, laptop gibi elektronik eşyaları yanınıza alacaksanız, bu eşyaları korumalı bir şekilde farklı bir çantaya yerleştirin. Powerbank'i çantaya koymadan önce bataryasını doldurun. Şarj makinesini kolay ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.Tüm eşyalarınız hazırsa geldik en önemli ve son aşamaya. Yurtdışına gidenler pasaport ve biletinizi muhakkak kontrol edin. Eğer yurtiçinde araçla tatil yapacaksanız kimliğiniz, ehliyet, ve ruhsatınız için çantanıza son kez bir bakın. Evinizin anahtarlarını yanınıza almayı unutmayın. Tüm belgeleri son kez kontrol ettiniz, valiziniz de hazır... O zaman size şimdiden iyi tatiller...