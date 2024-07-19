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Haberler Seyahat Haberleri Kordon esnafının başkanı Şanlı: Kruvaziyer gemi bir gece kalmalı!
Giriş Tarihi: 19.7.2024 12:58

Kordon esnafının başkanı Şanlı: Kruvaziyer gemi bir gece kalmalı!

İzmir’e her seferinde en az 4 bin turist getiren kruvaziyer gemilerin Kordon esnafına bir katkısı olmadığını öne süren Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, “Bugün Kemeraltı’na gitmeye başlayan turist, zamanla Kordon’a da uğrayacaktır. Fakat geminin bir gece İzmir Limanı’nda konaklaması sağlanırsa, işte o zaman sadece Kordon esnafı değil, kentteki her esnafın yüzü güler” dedi.

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Kordon esnafının başkanı Şanlı: Kruvaziyer gemi bir gece kalmalı!

İzmir Alsancak Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir Limanı'na gelen kruvaziyer gemilerin bir gece konaklaması halinde, Kordon esnafı başta olmak üzere kentteki tüm esnafa çok büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi.

HER HAFTA ORTALAMA 4 BİN TURİST GELİYOR

"İzmir'e her hafta kruvaziyer gemi geliyor, ortalama 4 bin civarında turist getiriyor. Bu turistlerin Kordon'a katkısı şu an itibariyle yeterli değil. Kemeraltı'na çok sayıda turist girmeye başladı. Bugün Kordon esnafına bir katkıları olmasa da bir süre sonra olacaktır diye düşünüyorum. Gelen turistler paket turlar kapsamında Meryem Ana'ya, Efes'e, Agora'ya, Kemeraltı'na gidiyor. Zaman içerisinde Kordon'a da akın akın geleceklerdir. İzmir'in bu gemilerden fayda sağlaması için gemilerin bir gece İzmir Limanı'nda kalması gerekiyor. Bunun olması için girişimlerde bulunmak lazım. Eğer gemilerin bir gece limanda konaklamasını sağlarsak, o gece insanlar dışarı çıkarlar, Kordon'da yemeğini yer, içkisini içer, Kordon'un keyfini çıkarır ve esnafın yüzünü güldürür. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e ve bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kruvaziyer gemilerin İzmir'e uğraması için çok büyük çaba harcadılar. Selçuk esnafı, Kemeraltı esnafı bu ziyaretlerden payını düşeni alıyor. Kemeraltı muradına erdi, darısı başımıza diyorum ve bir gece konaklama programı yapılmasıyla İzmir'in çok şey kazanacağına inanıyorum. Aslında bir gecelik konaklama, sadece bizim bölgemize değil, İzmir'in her tarafındaki esnafın yüzünü güldürür. Şehir ekonomisine canlılık getirecektir" diye konuştu

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Kordon esnafının başkanı Şanlı: Kruvaziyer gemi bir gece kalmalı!
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