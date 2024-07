Türkiye’nin en güzel koylarında 5 yıldızlı halk plajları

Bütün bir kış yorulduk... En güzel mevsim, yaz geldi... Hava sıcaklıkları ülke genelinde 30 derecenin üzerinde... Bu sıcak havada deniz-kum ve güneşin tam zamanı. Ancak gel gelelim ki bu enflasyonist ortamda plaj giriş fiyatları el yakıyor. Ege'den Akdeniz'e özel plajların fiyatları 1.000 TL'den başlıyor... Bazı beachlerde loca fiyatları 50 bin TL'yi dahi aşıyor. Bu duruma karşı harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılında halk plajlarında reformist bir çalışma başlattı. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan ülkemizde halk plajlarını baştan aşağıya yenileyen bakanlık, plaj sayısını da her yıl artırıyor.Antalya Kemer Çamyuva, Bostanlık, Alacasu, Bahçecik, Lara, Çifteçeşmeler, Manavgat, Kadriye, Belek, Küçük Çaltıcak, Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova, Muğla Türkbükü, Torba, İçmeler, Marmaris İçmeler ve İzmir Çeşme'de olmak üzere Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinde 17 noktada ücretsiz halk plajı bulunuyor. Engelli ve doğa dostu plajlarda aile localarından dinlenme teraslarına, yöresel ürünler pazarından bebek bakım üniteleri ve çocuk parklarına, bisiklet ve yürüyüş yollarından aromatik peyzaj düzenlemelerine kadar pek çok ayrıntının bulunduğu plajlarda yer alan otoparklar ise 7/24 kameralarla takip ediliyor.Her ihtiyaca uygun tasarlanan ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısını Türkiye genelinde 35'e ulaştırmayı planlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni plajların açılışı için çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda ortalama 100 bin kişinin denize girebildiği plajlarda sayı arttıkça, Türkiye genelindeki şezlong sayısının da 30 bine ulaşması hedefleniyor.Tamamen girişin ücretsiz olduğu halk plajlarında ek hizmetler ise çok cüzi rakamlarla sunuluyor. Örneğin Antalya'daki ücretsiz halk plajlarında iki şezlong bir şemsiye 200 TL, Marmaris'te ise 300 TL. giyinme kabini ve duşların da bulunduğu bu alanlarda eğer karnınız acıkırsa restoran ve pastanelerde yeme-içme fiyatları da çok uygun. Mesela son dönemde plajların en popüler yiyeceği olan lahmacun 100 lira!Kemer'den batıya doğru yaklaşık 7.5 km. mesafede bulunan Çamyuva, muhteşem doğal güzellikleri, yaklaşık 3 kilometrelik kumsalı, plajı, denizi ve kaliteli otelleri ve tatil merkezleri ile Antalya Kemer'in en popüler tatil beldelerinden birisi konumunda. Çamyuva'da tatil köyleri çam ağaçlarıyla deniz arasında oldukça kontrollü bir şekilde yerleşmiş durumda. Dışarıdan bakıldığında ağaçlardan dolayı çoğu tesisi neredeyse göremiyorsunuz.Kemer'den 15 km uzaklıkta bulunan Bostanlık Koyuna araç ile ulaşım belli bir noktaya kadar yapılabiliyor. En yakın ulaşım ise Tekirova Cumayeri mevkisinde bulunan Sundance Kamping üzerinden. Phaselis antik kentinin güney limanın hemen yanında bulunan Bostanlık Koyu bölgedeki bakir koylardan birisi.Alacasu Koyu Muhteşem Doğası Likya Yolları-Çamyuva Kemer Antalya Berrak denizi yemyeşil çam ormanları son derece karmaşık bitkisel ekosistemleri faunal ve floral yapılarına sahip... Alacasu Koyu Kemer ve Tekirova arasında Çamyuva beldesi yakınında bulunan plaj arkasını Tahtalı Dağına önünü Akdeniz'e çevirmiş... Muhteşem doğasıyla saklı cennet olan bu koy ziyaretçilerini hayran bırakıyor.Bahçecik Halk Plajı turkuaz denizi, yemyeşil doğasıyla Antalya'da ücretsiz denize girebileceğiniz en güzel yerlerden birisi. Çocuklar için her şeyin düşünüldüğü bu plajda park alanları da bulunuyor. Engelsiz plaja da sahip olan Bahçecik'te farklı spor aktiviteleri için de alanlar var.Antalya'nın 3 bin kişi kapasiteli Çaltıcak plajı kızılçam ağaçları arasında yer alıyor. Ziyaretçilerine hem doğa hem de huzur keyfi yaşatan bu plajda özellikle su sporunu sevenler için çok geniş imkanlar var. Su sporu için gerekli deniz gereçleri ve turistik işletmeleri ile Çaltıcak Plajları, ziyaretçi akınına uğruyor.Fiyatlarıyla her yıl medyada günden olan Bodrum'da ücretsiz girilebilen Türkbükü halk plajı, özellikle gençlerin favorisi haline gelmiş durumda. Bin kişilik kapasite sunuluna bu plajda dinlence alanlarından cafe ve restoranlara kadar her türlü hizmet çok uygun fiyatlarla sunuluyor.Marmaris İçmeler'de bulunan halk plajı, berrak deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor. Mavi bayraklı bu plajda şemsiyeden duşa, tuvaletten yeme-içme alanlarına kadar her türlü imkân bulunuyor.İzmir'in en güzel plajları arasında yer alan Çeşme Pırlanta Plajı, Çeşme ilçe merkezine 10 km mesafede. Plaj çevresinin koruma bölgesi olmasından dolayı vahşi yapılaşmanın izlerinin görülmediği plaj, bu özelliği ile de beton ve binadan uzak, deniz ve kumsalla baş başa vakit geçirmek isteyenler için tam anlamıyla bir cennet. Çeşme Çiftlikköy'ü geçer geçmez Altınkum'a giden yol üzerinde sağ tarafta kalan Pırlanta Plajı, dalga ve akıntıdan korunaklı bir koy kıyısında yer alıyor. Çeşme merkeze 10 km, Çiftlikköy'e ise 4 km uzaklıkta olan Pırlanta Plajı, Alaçatı'ya 22, İzmir'e ise 95 km mesafede.