BUDVA mevsimi başladı!

Karadağ'ın popüler noktalarından Budva, son dönemde adından sıkça söz ettiren lokasyonlar arasında yer alıyor. Vizesiz ziyaret edilebilen Budva plajları, koyları, tarihi yapıları, gece hayatı ve doğal güzellikleriyle sadece Balkanların değil aynı zamanda Avrupa'nın da en güzel destinasyonları arasında bulunuyor. Budva'nın en gözde noktalarını ve ziyaret edilmesi gereken yerlerini sizler için derledik... Küçük Avrupa olarak tanımlanan Budva, Adriyatik kıyısındaki benzersiz konumuyla tatilcilerin gözde noktaları arasında bulunuyor. Hem tarihsel yapıları hem de doğal güzellikleriyle, Balkanların ve Avrupa'nın en güzel destinasyonları arasında kendine önemli bir yer edinen Budva'yı vizesiz ziyaret etmek mümkün.Adeta kendinizi Orta Çağ döneminde ve bir labirentin içinde gibi hissetmenizi sağlayan Old Town (Stari Grad), Budva gezilecek yerler listesinin olmazsa olmazları arasında! Budva'nın güney kesiminde konumlanan Old Town, kayalık bir alan üzerinde kurulu olup, etrafı surlarla çevrilidir. Günün her saati yoğun bir kalabalık hakim olsa da o kadar tatlı bir yer ki... Tüm bunları göz ardı edebiliyorsunuz. İçerisinde butik hediyelik eşya dükkanları, bar, cafe ve restoranlar, kilise, müze, şapel ve sanat galerileri, plaj seçenekleri ve bunun gibi daha pek çok imkan bulunuyor. Budva Citadel, Sveti Stefan Adası, Budva Arkeoloji Müzesi, Mogren Beach ve Jazz Beach gibi noktalar da turistlerin favori noktaları arasında yer alıyor.Genel itibariyle mimarisiyle dikkat çeken Budva Old Town, 1979 yılında yaşanan deprem nedeniyle büyük hasar görse de 8-10 yıl boyunca süren çalışmalarla birlikte yeniden restore edilerek halka açılmış. Bazılarına İtalya'yı bazılarına da Dubrovnik'i anımsatan Stari Grad Budva, kapıdan içeri adımınızı atar atmaz sizleri geçmişe götürüyor. Dar sokaklarında dolaşırken sürekli olarak karşınıza çıkan deniz manzarasına hayran olacağınız gibi birbirine bitişik şekilde tasarlanan evlerin güzelliği karşısında ise büyüleneceksiniz. Old Town'un bir tarafı modern bir marinaya ev sahipliği yaparken, diğer tarafı ise bir plaja ev sahipliği yapıyor. Hatta ana kapıdan dışarı çıkıp sola döndüğünüz an itibariyle Adriyatik'e kucak açmış oluyorsunuz. Bunun dışında Budva Old Town gezilecek yerler arasında bulunan meşhur noktalara gidip o eşsiz tatları deneyimlemelisiniz. Mesela Pizza Smiley'ın birbirinden farklı pizza dilimlerini ve La Mia Pasta'nın makarnasını kesinlikle tatmalısınız! Bunları ayaküstü yiyeceğiniz için atıştırmalık bir nevi Budva'nın Sokak lezzetleri gibi düşünebilirsiniz.