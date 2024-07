Gençlik şehri Eskişehir...

Son dönemde gençlerin en gözde lokasyonlarından biri Eskişehir... Biz de bu güzel şehri keşfetmek için yola çıktık... Şehirde ilk durağımız Odunpazarı... Eskişehir'de Türklerin bölgeye geldiklerinde ilk yerleştikleri yer olarak bilinen Odunpazarı'nın ilginç bir de efsanesi var. Şehre gelenler yerleşim yerini belirlemek için Porsuk Çayı kıyısına ve bugünkü Odunpazarı çevresine koyun ciğeri asarlar. Odunpazarı'na asılan ciğer daha geç çürüdüğü için de buraya yerleşirler. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar yıkık dökük olan semt hummalı bir çalışma ile tekrar hayata döndürülmüş. Semtin kıvrımlı, taş döşeli yollarından yürürken çoğu iki katlı, ahşap süslemeli, cumbalı, klasik Osmanlı Evleri bizi zaman tünelinde müthiş bir yolculuğa çıkarıyor. Günümüzde kültürel amaçlı kullanılan büyük evlerin yanında penceresinden renk renk sardunyalar sarkan bazı evlerde hala hane halkı oturmakta. Odunpazarı sadece tarihin değil kültür ve sanatın da merkezi olmuş. Odunpazarı evleri Kent Müzesi Kompleksi'nde kurulan; Ulu Önder'in Kurtuluş Savaşı yıllarında ağırlandığı Osmanlı Evi Müzesi, yerli ve yabancı karikatürlerin sergilendiği Eğitim Karikatürleri Müzesi, Cumhuriyetin kuruluş öyküsünü belgelerle anlatan Cumhuriyet Tarihi Müzesi ve Çağdaş Cam Sanatları Müzesi bunun en güzel örnekleri. Müzelerin hepsi birbirinden büyüleyici...Büyük hayranlıkla gezdiğimiz Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nden sonraki durağımız; lületaşına hayat veren ustaların konakladığı Odunpazarı'ndaki Atlıhan... Eskişehir ile bütünleşen lületaşı için bir sergi salonu gibi olmuş burası. Lületaşı ustaları, o yumuşak ve beyaz taşa ellerindeki aletlerle yeniden hayat verirken, onları izleyip sohbet etmek apayrı bir keyif... Eskişehir'de yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan lületaşının geçmişten günümüze kadar gelen en güzel parçalarını Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki Lületaşı Müzesi'nde görmeniz mümkün.Eskişehir'de ilgimizi çeken hatta bizi hayretlere düşüren bir diğer konu da parkları... Park dediğime bakmayın. İki salıncak bir kaydıraktan bahsetmiyorum. Öyle ki 300 metrekare alana konumlanmış, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği Santa Maria gemisinin birebir kopyasının inşa edildiği Bilim Parkı ve Eskişehirlilerin yazın deniz keyfini yaşayabilecekleri 350 metre uzunluğundaki yapay plaj, açık ve kapalı yüzme havuzları, restoranlar, büyük gölet, çocuk oyun alanları, at binme alanları gibi birçok sosyal donatının yer aldığı Kent Park... Yazın tatile gidemeyen Eskişehirliler Türkiye'de bir ilk olan yapay plajları ile deniz keyfini doyasıya yaşayabilecekler. Doğanın büyük bir güzellik kattığı Eskişehir'in her köşesi itina ile işlenmiş. Temiz, yeşil ve yeni caddelerin yanında adım başı karşımıza çıkan bronz heykellerle de bu köşeler süslenmiş. Sokaklarda bulunan heykellerin yanı sıra yerleşik tiyatrosu ve canlı kültürel hayatı değişimin yeni yüzü gibi... Eskişehir merkezinde İstanbul, Ankara ya da İzmir'de olduğu gibi farklı kültürden, farklı inanıştan ve farklı tarzlardan birçok öğrenci görüyorsunuz. Şehre ayrı bir güzellik, hareketlilik ve canlılık katan öğrenciler için şehir merkezi ve özellikle de Porsuk Çayı ve etrafındaki kafeler vazgeçilmez mekânlar arasında. Eskişehir'deki öğrencilerin de çok şanslı olduğu bir gerçek. Çünkü gondolları, tekneleri, çay kenarında el ele gezen sevgilileri, akıp giden kalabalığı, köprüleri, köprünün üstünden geçen tramvayı izlemek ve özellikle de gece ışıkların aksettiği Porsuk Çayı'nın o muhteşem manzarasını seyrederken çayınızı yudumlamak inanılmaz bir keyif...Porsuk Çayı'ndan sonra, sırada Adalar var diyoruz ve başlıyoruz Adalar'ı aramaya. Deniz olmayan bir yerde adaların ne işi var acaba diye sorarken öğreniyoruz ki Porsuk boyunca devam ettiğinizde Adalar semtinde oluyorsunuz. Eskişehir'de ada aramanıza gerek yok. Porsuk çayını takip edin Adalar sizin ayaklarınızın altında olacaktır. Porsuk Çayı ve Adalardan sonraki durağımız Kızılcıklı ve Doktorlar Caddesi. Adeta Eskişehir'in kalbi olan birbirine dikey bu iki caddede lüks kafeleri, hoş dekorasyonlu restoranları ve alışveriş yapabileceğiniz mağazaları bulabiliyorsunuz. Oldukça yüksek sayıda öğrencisi bulunan Eskişehir'in dolayısıyla eğlence hayatı da yabana atılacak cinsten değil. Gönlünce eğlenip gecelere akmak isteyenler için bolca mekân var...Eskişehir'e gidip de meşhur çiğ böreğini yememek olmaz tabi. Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin etkisi görülen Eskişehir yöre mutfağında "Çerkez tavuğu" özel günlerde ya da ağır bir konuk geldiği zaman ve düğün yemeklerinde yapılan lezzetler arasında.Eskişehir'de her keseye uygun fiyatlarda oteller bulunmakta. Ayrıca Odunpazarı içinde restore edilmiş butik oteller mistik ortam arayanlar için en güzel tercih olacaktır.Odunpazarı Atlıhan'dan, ustaların el emeği göz nuru, Eskişehir'in beyaz altını lületaşından yapılmış tespih, takı, pipo, ağızlık veya çeşitli dekoratif eşyalar, siz ve sevdikleriniz için güzel bir hediye olacaktır. Türk bilgesi Nasrettin Hoca'nın Eskişehir'in Sivrihisar kasabasında doğduğunuHalk ozanı Yunus Emre'nin bugün adı Yunus Emre olan beldeye bağlı Sarıköy köyünde doğduğunu ve mezarının da bu köyde olduğunuKral Midas'ın bu topraklarda yaşadığınıTürkiye'nin ilk yerli arabası Devrim'in Eskişehir'de yapıldığını ve şu anda Eskişehir'de sergilendiğiniAnadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi'nin Türkiye'de ilk olduğunuBursa Uludağ, Afyon Kocatepe, Kütahya Dumlupınar üniversitelerinin Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak kurulduğunuNurgül Yeşilçay ve Beyazıt Öztürk'ün Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduğunuDenizi olmadan plajı olan tek il olduğunu... 