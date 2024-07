Medeniyetin sofrası Adana

Gastronomi turizminde ziyaretçilerin yüzde 80'i, destinasyon seçerken gastronomi kültürüne önem veriyor. Bu noktada Adana coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra kendine has bir lezzet sentezi sunması nedeniyle de eşsiz bir doğal kaynağa sahip. Adana mutfak kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan bir değer... Adana mutfak kültürünün şekillenmesinde, Adana'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir rolü var. Adana'ya iç göçler nedeniyle konar göçer, köy, kasaba kültürü ve dış göçler nedeniyle çeşitli illerden kültürler taşınmış. Bu olgu da Adana mutfak kültürüne zenginlik ve çeşitlilik kazandırmış.Değişim ve etkileşim nedeniyle Adana Mutfağının bir bölümü unutulmaya yüz tutmuş. Geleneksel yemeklerin bir bölümü nadiren yapılıyor. Bu yemeklerin yapılışını bilenler yavaş yavaş azalıyor. Yemeklerin bir bölümü de anılarda kalmış. Adana kadınının mutfak konusunda tutucu olması, binlerce yılda oluşan bu kültürün günümüze gelmesini sağlamış olsa da kaçınılmaz sondan Adana lezzetleri de nasibini alıyor. Mutfak kültürü de her gelenek gibi değişen sosyo-kültürel şartlara uyum göstererek değişmeye mecbur. Adana mutfak kültürü de kültürel değişim ve gelişimle durmadan yenileniyor. Yenilenme ve değişim her ne kadar güzel olsa da eski mutfak kültürünün kalıcı olma şansını da her geçen gün azalıyor. Adana'nın Akdeniz Bölgesi'nde olması, bölgenin baklagiller, sebzeler ve meyveler yönünden çok zengin olması Adana mutfağını zenginleştirmiş. Adanalı, çeşitli mutfak kültürleriyle beslenen mutfağını yetenekleriyle, öğrendikleri yemeklerin bir sentezini yaparak kendi damak zevkine uygun bir özgün Adana mutfağı oluşturmuş.Adana mutfağında tat vericilerin önemli bir yeri var. Bunlar arasında maydanoz, nane, kırmızı biber, kırmızı pul biber, sumak, karabiber, kimyon, süs biberi, kekik, nar ekşisi soğan, sarımsak vb. sıralanabilir. Adana mutfağında yer alan meşhur yemekler yörenin kültürüne göre farklı lezzetlerde sunuluyor... Adana'ya geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında ise Adana kebabı, şırdan, lahmacun, içli köfte, çorba, bici bici gibi farklı tatlar bulunuyor.Adana denildiğinde ilk akla gelen yemeklerden biri de Adana kebabı. Günümüzde hemen hemen her şehirde bulabileceğiniz bu efsane lezzeti yerinde deneyin. Şehirde en iyi yapan yer diye bir kavram yok. Buraya gelenler nerede yerse yesin kebabının tadına unutamıyor.Paça, Adana'ya geldiğinizde pek çok noktada karşınıza çıkabilecek sakatat yemeklerinden biri. Özellikle akşam yemeklerinde tercih edilen paça yemeğini denemek için mutlaka iyi bir Paça salonuna gitmeniz gerekir. Paça ile birlikte humus da denemeyi ihmal etmeyin.Şalgam, özellikle faydalı bir içecek olduğu için ülkemizde de sıklıkla tercih edilmektedir. Şalgamın merkezi ise şüphesiz ki Adana'dır. Şehirde, şalgamı yol kenarlarında, seyyar satıcılarda ve birçok mekânda bulabilmeniz mümkün. Tahta fıçılarda hazırlanıp servis edilen şalgam suyunun tadı damağınızda kalacak.