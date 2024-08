2024 yılı yaz sezonunda Bodrum sergi rehberi

Günümüzde seyahat eden insanlar, yalnızca yeni yerler görmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürel ve sanatsal deneyimlerin de peşine düşüyor. Sanat turizmi, sadece büyük metropollerde değil, aynı zamanda küçük sahil kasabalarında da giderek daha fazla önem kazanıyor. Sanat turizmi, yerel ekonomileri canlandırmada kritik bir rol oynuyor.Sanat galerileri, müzeler, performans merkezleri ve kültürel etkinlikler, turistlerin ilgisini çekerken yerel işletmelere önemli gelir sağlıyor.Son yıllarda Bodrum, sadece bir tatil cenneti olmanın ötesine geçerek sanatın da kalbinin attığı bir merkez haline geldi. İstanbul'un önde gelen galerileri ve sanat kurumlarının yaptığı yatırımlarla, Bodrum'da sanat turizmi önemli bir ivme kazandı.Bodrum, yaz boyunca sürecek sergilerle yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak. İşte bu yaz Bodrum'da kaçırılmaması gereken sergiler:ZAİ Yaşam'da bulunan Anna Laudel Bodrum, yaz aylarında Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin, Ardan Özmenoğlu, Lal Batman ve Hanefi Yeter'in kişisel sergilerini sanatseverlerle buluşturacak.Lal Batman'ın kişisel sergisi "Cherry on Top" 2-18 Ağustos tarihleri arasında, Hanefi Yeter'in disiplinler arası sergisi "Hâlbu- ki" ise 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında ZAİ Yaşam'da olacak.METT Hotel Beach& Resort ve Muse Contemporary bu yaz da sanatseverleri ilgi çekici sanat eserleriyle buluşturmaya devam ediyor. "True Essence" sergisi 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Muse Contemporary ve METT Hotel Beach & Resort Bodrum ile ilgi çekici bir sanat deneyimi sunuyor. Serginin küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın üstleniyor. Sergide Alea Pınar Du Pre, Nezih Çavuşoğlu, Jeff Robb, Artem Martis, Laurence Jenk gibi birçok farklı sanatçının eserleri bulunuyor.Geçtiğimiz yıllarda KÖ- NİG Galerie ve Perrotin gibi dünyaca ünlü galerilerilerin sergilerine ev sahipliği yapan Bodrum Loft, bu yıl ise Avrupa'nın önde gelen bir başka galerisi Thaddaeus Ropac ile işbirliği yaparak "Persona"sergisini sanatseverler ile buluşturuyor. 4 Temmuz - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında açık kalacak ve küratörlüğünü Artsa Danışmanlık'ın kurucusu Selcan Atılgan'ın üstlendiği "Persona" sergisi, vizyoner sanatçılar Erwin Wurm, Tony Cragg, Tom Sachs ve Sylvie Fleury'nin objektifinden çağdaş heykel sanatının çok yönlü dünyasını keşfetme imkânı sunacak.İstanbul'un önde gelen galerilerinden biri olan Pilevneli, Bodrum'a taşıdığı sergilerle sanatseverlere göz alıcı bir deneyim sunuyor. Yalıkavak'ta bulunan galeri, Arik Levy'nin "The Beauty of the Other" adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Levy, daha önce "The Other" (2007) ve "Dependence / Independence" (2020) başlıklı sergilerinde mekân ve varoluş üzerine yaptığı araştırmaları bu sergide geliştirmeye devam ediyor. Yaratımın kontrol dışı bir süreç olduğunu vurgulayan multidisipliner sanatçı, yeni eserleriyle izleyicileri yüzeyin altını araştırmaya, "öteki /diğeri" kavramlarını estetik, sosyolojik ve bireysel açılardan yeniden düşünmeye davet ediyor. The Beauty of the Other, 8 Eylül 2024 tarihine kadar pazartesi günleri hariç haftanın her günü 17:00-21:00 saatleri arasında, PİLEVNELİ Yalıkavak'ta görülebilir.Vision Art Platform, Fırat Arapoğlu küratörlüğünde sunduğu sekiz sanatçıdan oluşan karma sergi Summer On The Line''ı The Bodrum EDITION'da açtı. Summer On The Line, Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli oyununa atıfta bulunuyor. Aşk ve dönüşüm temalarının işlendiği büyülü bir ormanda geçen oyun, gerçeklik ve yanılsama arasındaki sınırı araştırıyor. Sergi, Shakespeare'in oyunundaki karakterlerin mistik bir ormanda yaşadığı deneyimi ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor. Edebiyat ile çağdaş sanat arasında köprü kurarak zamanın ötesine geçen bir diyalog yaratılan sergide ziyaretçiler, yüzyıllar ve kültürler boyunca geçerliliğini koruyan evrensel aşk, büyü ve çılgınlık temaları üzerine düşünmeye davet ediliyor. Sergide; Aida Mahmudova, Semih Zeki, Lara Sayılgan, Zeynep Çilek Çimen, Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Esila Kocaoğlu, Gülveli Kaya ve Fatih Temiz'in eserlerinden oluşan bir seçki yer alıyor.