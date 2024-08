Ege’nin nazlısı Ayvalık

Ege denilince akla en sık gelen tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme oluyor. Oysa Ege'nin birbirinden güzel koyları, kasabaları ve yolları tarihe açılan beldeleri var... Bunların en başında gelen ilk durak ise istisnasız Ayvalık! Her mevsim ayrı güzel olan bu şirin kasaba, yaz mevsiminde misafirlerini en güzel haliyle karşılamak için takıp takıştıran şirin bir kız gibi... Nisan ayında mor salkımlara bürünen Ayvalık sokakları, bir ressamın tablosundan fırlamışçasına büyüleyici... Mevsim yaza döndüğünde ise yerini begonvillere bırakan Ayvalık sokakları mor mor çiçekleriyle misafirlerine coşkulu bir karşılama yapıyor.Her mevsim güzel olan, buram buram tarih kokan, tarihten bugüne hiç bozulmamış Rum evleriyle Ege'nin biricik kasabası olan Ayvalık'ın her bir sokağı sanki bir film platosu gibi... Bu şehirde Rumlarla Türkler öyle güzel evler yapmış ki her biri kardeşlik örneği her biri sanat eseri... Ama bu birlikteliğin en güzel örneğini şehrin çeşitli yerlerine dağılan camileri göstermiş. Bu mozaiğin en güzel örneğini sergilemiş kilisenin yanından gökyüzüne uzanan minareler: Agios Yannis (Saatli Cami), Agios Yorgios (Çınarlı Cami), Kato Panaya (Hayrettin Paşa Camisi), Agios Nikolaos'da (Biberli Cami) olduğu gibi... Ayvalık, işte bu hoşgörü ve sevecenlikle açmış kollarını ziyaretçilerine, görücülerini hep bu anlayışla kucaklamış. Ayvalık, bu hoşgörüsünü barışın simgesi olan zeytinle de beslemiş. En lezzetli zeytinleri yetiştirmiş sofralara, en has zeytinyağını işlemiş küçük aile tezgâhlarında ve en saf sabunları sunmuş insanlığa. Zeytin, Ayvalık için hayat olmuş, kendine ayrı bir mevsim oluşturmuş yazın güze döndüğü zamanda...Ayvalık, aynı zamanda tam bir adalar diyarı... Çiçek, Kız, Maden, Dolap, Kutu, Balık, Hasır (Sefiri), Kara, Yalnız (Petago), Taşlı (Pileyit), Yelken (Ayiy alo), Yellice (Poyraz Ada), Pınar (Mosko, Kılavuz), Yuvarlak, Göz (Kalamapulo), Güneş, Tımarhane, Çıplak, Güvercin hepsi birbirinden ilginç isimlere sahip bu adaların isimlerinin nereden geldiğini düşünmek, hikâyelerini bilen birinden dinlemek apayrı bir keyif. Buranın en popüler adası ise Cunda... Şimdiler turist akınına uğrayan, sokakları cıvıl cıvıl olan Cunda hem sokakları hem de sahil boyu uzanan restoranlarıyla hayran bırakıyor. Burası o kadar şirin ve sevimli ki muhtemelen bölge sakinleri nazar değmesin diye adanın tam da göbeğine kocaman bir nazar ağacı dikmiş. Gelen gidenin en gözde fotoğraf noktası olan bu alanda kem gözlere inat herkes fotoğraf çekiliyor.Adanın en üst noktasında bulunan Aşıklar Tepesi, tüm adanın kuşbaşı seyri için muhteşem bir lokasyon. Burada bulunan yel değirmenli Şapel'den önünüzde uçsuz bucaksız bir deniz, adalar ve eşsiz bir manzara uzanıyor... İşte tam da bu noktada arkanıza güneşi önünüze manzaranızı elinize de içeceğinizi alarak anın tadını çıkarın... Burada bu keyfi tamamladıktan sonra denize girmek istiyorsanız Cunda'nın plajlarını da yok saymayın. Genellikle sığ olan bu plajların berraklığı sizi hayran bırakacak.Ayvalık'ta günü batırmak artık bir ritüel halini aldı. Çünkü dünyanın en güzel günbatımı rotası ismiyle müstesna Şeytan Sofrası... Güneşin size özel akşam şovu... Sarının kırmızı ile dansı, pembenin mor ile valsı, açık mavi, koyu mavi, çivit mavisi, mavilerin dalga dalga gösterisi... Güneşle baş başa kalmak, onu coşkulu bir kalabalıkla uğurlamak... Ve ertesi gün bu şirin kasabının size sunacağı başka güzelliklere uyanmak. Burada tatil hem keyifli hem huzurlu...