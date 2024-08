Olimpiyatlarda Paris başka güzel

Bu yaz tüm dünyanın gözü Fransa'da düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaydı... Fransa'nın farklı bölgelerinde bulunan toplam 16 şehirde düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini ise başkent Paris yaptı. Aşkın ve romantizmin şehri olarak ünlenen Paris, bu yaz sporun başkenti oldu. Dünyanın dört bir yanından 11 bin 310 sporcunun katıldığı etkinlikte, Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek olmak üzere toplam 101 sporcu temsil etti.Etkinlikte en çok dikkat çeken sporcumuz ise Türkiye'yi havalı tabanca karışık takım mücadelesinde temsil eden Yusuf Dikeç oldu. Bu kategoride ülkemize gümüş madalya kazandırmayı başaran Dikeç, kendine özgü atış tarzıyla adını unutulmazlar listesine yazdırmayı başardı. Kıyasıya rekabetin devam ettiği organizasyonun kapanış töreni ise bugün gerçekleştirilecek. Etkinliğin açılış töreni kadar sansasyonel bir kapanış töreni olacak mı henüz bilmiyoruz ancak biz bu satırlarda olimpiyatlardaki Paris izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız.Paris'e adım atar atmaz ilk dikkatimizi çeken şey oteller dolu olmasına rağmen sokakların nispeten boş kalması oldu. Öyle ki dünyadan yüz binlerce sporseverin akın ettiği Paris Olimpiyatları, otelleri doldururken bu dönemde konaklama fiyatları iki hatta üç katına çıktı. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı şehirde onca yoğunluğa rağmen sokaklarda bu turist kalabalığı çok fazla hissedilmiyordu. Bize mihmandarlık eden şoförlerin verdiği bilgilere göre şehir sakinleri bu dönemi fırsata çevirmiş. Bazıları evlerini kiralayıp elde ettiği gelirle ülkenin kıyılarında tatile gitmiş. Bazıları da cadde ve sokakların kapatılması nedeniyle zorunlu haller dışında bu dönemi evinde geçirmeyi tercih etmiş. Gerçekten de birçok caddenin güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığı Paris'te otobüsle seyahatler için geziler sınırlandırılırken araçlarla girebileceğiniz cadde ve sokaklar da sıkça değişiklik gösteriyordu. Bu durum ise Paris'in arka sokaklarını da keşfetmemiz için güzel bir fırsat oldu.Sokaklarda görmediğimiz kalabalık ise sporcuların yarıştığı hemen her alanda karşımıza çıktı. Her bir seyircinin titizlikle tek tek arandığı etkinliğin düzenlendiği hemen her yerde coşkulu bir kalabalık vardı. Farklı ülkelerin yarışlarını izlemeye gelen seyirciler, sporcuların da heyecanını paylaşıyordu. Müsabakalarda heyecan o kadar yüksekti ki bu coşkulu havaya kendinizi kaptırmamanız adeta imkânsızdı. Bizim de Paris'te bulunduğumuz sürede A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dominik Cumhuriyeti ile maçı vardı. Kıyasıya rekabetin hissedildiği, hop oturup hop kalktığımız bu maçta File'nin Sultanları rakibini 3-1 mağlup ederek bize büyük bir gurur yaşattı. Şanlı bayrağımızın süslediği statta Türkiye'nin galibiyeti ile öyle büyük bir coşku yaşandı ki adeta stat yıkılacaktı.Paris denildiğinde akla ilk gelenler tabi ki şehrin simgesi halini alan Eyfel Kulesi ve Şanzelize Caddesi (Champ Elysees)... Olimpiyat Oyunları'nın 5 halkadan oluşan simgesel logosu, Şanzelize Caddesi'nde bulunan Zafer Takı'ndan Sen Nehri'ndeki köprülere kadar hemen yer yeri süslemiş durumda. Ancak bu logoların en çok yakıştığı yer tabi ki Eyfel Kulesi... Kulenin Sen Nehri'ne bakan tarafında yer alan halkalar, kuleye ayrı bir hava katmış. Kule önünde düzenlenen müsabakaları izlemek ise belki de ömrümüzde bir kez yaşayacağımız eşsiz bir deneyim...Şehirde dikkatimizi çeken bir diğer detay ise kafe ve restoranlar... Binlerce turistin akın ettiği yerde elbette birçok mekân doluydu. Paris'te yediğimiz muhteşem kruvasanların ise tadı damağımızda kaldı. Elbette ülkeye özgü yemeklerin de her biri ayrı ayrı lezzetliydi. Ancak bizim şehirde en çok dikkatimizi çeken detay klimalar oldu. Çünkü şehirde hizmet veren birçok kafe ve restoran sürdürülebilirlik kapsamında klimaları kapatırken bazı mekânlar misafirlerine yelpaze hediye etti. Hava sıcaklığının 37-38 dereceleri bulduğu, Sen Nehri'nin ise şehirdeki nemi katladığı Paris'te klimaların kapalı olması bize bazen zor anlar yaşatsa da hediye edilen yelpazeler bu döneme dair elimizde güzel bir anı olarak kaldı. Ha bu arada, klimaların kapatılma nedeni her ne kadar sürdürülebilirlik çalışmaları olarak anlatılsa da bazı kaynaklar bunun ülkede son iki yılda üç katına çıkan enerji maliyetlerinden kaynaklandığını fısıldadı.