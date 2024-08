Terkedilmiş köy Kayaköy

Bu haftaki lezzet durağımız Fethiye'ye bağlı Kayaköy... Tarihi bir Rum köyü olan Karaköy, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda da yerel pazarları ve el sanatlarıyla da bir cazibe noktası... Her hafta düzenlenen pazarlar, yöresel ürünlerin ve el işlerinin sergilendiği canlı bir ortam yaratırken pazar tezgâhlarında taze meyve ve sebzeler, yöresel peynirler, bölgeye ait otlar, zeytinyağları, organik ürünler gezginlerin damaklarında enfes bir lezzet bırakıyor. Zengin bir gastronomi kültürüne ev sahipliği yapan Karaköy, ziyaretçilerine unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor... Gelin Karaköy'e özgü bu lezzetleri hep birlikte keşfedelim...Ortası delik, yuvarlak ya da küçük küreler olarak hazırlanan hamurlar; kızgın yağa atarak kızartılır. Ardından hazırlanan şerbete ilave edilir. Fethiye'nin yöresel tatlıları arasında yer alan Lokma, düğün ve cenaze gibi kalabalık organizasyonlarda hazırlanır.Doğa ile iç içe bir bölge olan Fethiye, bitki bazlı yemekleri ile dikkat çeken bir mutfağa sahip. Fethiye'nin yöresel lezzetleri arasında bulunan Çiriş Otu Yemeği adından da anlaşılacağı üzere çiriş otu ile hazırlanır. Çiriş Otu yemeği, hastalara şifa kaynağı olarak bilinir. Vitamin ve mineral deposu olan bu yemek, balık restoranlarında meze olarak soğuk şekilde servis edilebileceği gibi sıcak ve sulu yemek olarak da hazırlanabilir.Kuşbaşı et, kuru patlıcan ve bulgur ile hazırlanan bu yemek; Fethiye'nin en sevilen yöresel yemeklerinden biri. Kebabı andıran biri lezzeti olduğu için çok sevilir. Oldukça besleyici olan Bulgurlu Patlıcan, ve hem ev hem restoranlarda sıklıkla tercih edilir. Özellikle patlıcan yemeyi sevenler tarafından yoğun bir ilgi görür. İçerisinde hem kuşbaşı et ve patlıcan hem bulgur bulunması, yemeğin çok doyurucu hale gelmesini sağlar.Doğal ve taze otlar ile yapılan yemekler, Fethiye mutfağı için önemli bir yere sahip olsa da et yemeklerinin benzersizliği de su götürmez bir gerçek. Uzun süre pişen kuşbaşı etlerin lezzetli bir pilav ile buluşması ile hazırlanan Et Kapama, oldukça doyurucu bir yemek.Fethiye'ye ait yöresel tatlar arasında bulunan ve en bilindik olan lezzet, keşkek olabilir. Günümüzde farklı yörelerde yapılan versiyonlarına ulaşmak mümkün olsa da orijinal lezzeti deneyimlemek için mutlaka Babadağ Keşkeği'ni tatmalısınız. Buğdayların haşlanarak bir süre bekletilmesinin ardından döverek hazırlanması ve sonrasında kuzu etiyle birleştirilmesiyle hazırlanan bu keşkek, Fethiye yemeklerinin vazgeçilmezlerinden biridir.Ölemeç ya da Mantı Çorbası olarak adlandırılan bu lezzet, kendine has aroması ve farklı lezzetiyle dikkat çeken bir yemektir. Hazırlanması esnasında soğan ve toz kırmızı biber ile hazırlanan su içerisine hamur parçaları atılır. Farklı versiyonları yapılan çorbanın kuşbaşı et ile hazırlanan çeşitlerini görmek de mümkün. Fethiye'nin meşhur lezzetleri arasında yer alan bu çorba özellikle kış aylarında çok yoğun bir ilgi görür. Özellikle esnaf lokantalarında sıklıkla hazırlanan dolayısıyla kolaylıkla ulaşılabilecek bir yemek olan Ölemeç Çorbası, mantıdan daha farklı bir lezzete sahip.Taze otlar, hafif lezzetler ya da et yemekleri gibi oldukça geniş bir mutfağa sahip Fethiye bölgesi, hamur işi konusunda da gelişmiştir. Bölgede hazırlanan ve hamur işi olarak tüketilen Leğen Böreği, Fethiye'nin yöresel lezzetleri arasında bulunur. Yöre halkının evlerde pişirdikleri ve tepsi büyüklüğünde olan börek yöresel otlar ve peynirler ile hazırlanır.Fethiye'nin yöresel lezzetlerinden biri olan ve başka yörelerde çılbır olarak da adlandırılan Yumurta Bohçası, poşe yumurta pişirme tekniği ile hazırlanır. Yumurta Bohçası ise özellikle kahvaltılarda en çok tüketilen yumurta seçeneklerinden biri. Poşe teknik ile hazırlanan yumurta süzme yoğurt, tereyağı, sarımsak ve toz biber ile hazırlanan sos ile buluşturur. Bazı restoranlarda poşe ile değil, haşlanmış yumurtayla da yapılan versiyonlarını görmek mümkün. Her iki versiyonunun da oldukça lezzetli olduğu bilinen Yumurta Bohçası, Kayaköy' de mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında bulunur.