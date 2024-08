Dadaşlar diyarı sarı gelinin sofrası

Erzurum mutfağı, Türkiye'nin en sevilen lezzetleri arasında yer alan çok sayıda tarifi içinde barındırıyor. Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Erzurum'un yemekleri, ziyaretçilerin unutamayacağı tatların bir arada olduğu geniş bir lezzet yelpazesi sunuyor. Cağ kebabı ise Türk mutfağına kazandırılmış olan en önemli lezzetler arasında... Şehirde et ürünleri meşhur olsa da aslında etsiz de birçok lezzet bulunuyor. Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olan Erzurum, Doğu Anadolu'nun izlerini taşıyan bir mutfağa sahip. Fakat bir kısmı Karadeniz'de bulunduğu için, mutfakta Karadeniz esintileri de görülüyor.Geniş bir coğrafyaya sahip ve Türkiye'nin en soğuk şehri unvanını taşıyan Erzurum, bugüne dek farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olduğu için mutfağında farklı kültürlerden izler taşıyor. Anadolu, Kafkaslar ve İran arasında kalan kavşak bir nokta olan Erzurum, yüzyıllar boyunca zengin kültürünü de beraberinde getirmeyi başarmış. Kış ayları boyunca karlarla kaplı olan bu şehrin meşhur birçok yemeği bulunur. Yemek kültürü çok zengin olduğu için Erzurum'un meşhur yemekleri uzun bir listeye sahip...Cağ Kebabı Önceden dinlendirilmiş kuzu ya da keçi etinin yatay bir şekilde pişirilmesi ile yapılmakta olan cağ kebabı, Erzurum'dan Türk mutfağına kazandırılmış olan en önemli lezzetler arasında yer alıyor.Su Böreği Erzurum yemekleri denilince akla ilk gelen yemeklerden biri olan su böreği, şehrin kendine has tel peyniri ile yapılıyor. Her hamuruna yumurta gelecek şekilde yapılan Erzurum usulü su böreği, enfes lezzetiyle özellikle kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biri olacak gibi görünüyor.Aşotu Çorbası Yoğurt, buğday, yumurta ve soğan ile hazırlanmakta olan Aşotu çorbası, Erzurum'un en meşhur yemekleri arasında yer alıyor. Kişniş ile lezzetlendirilmekte olan bu çorba için Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan çorbacılar sokağı mükemmel bir tercih.Erzurum Kesme Çorba Elde açılan hamurun şerit halinde kesilmesi sonucu elde edilen erişteler ile yapılan kesme çorba, Erzurum'un en bilinen yemekleri arasında yer alıyor. Salçalı ve mercimekli olarak yapılan bu meşhur lezzet, Erzurum'dan sofralarımıza kadar uzanıyor.Lor Dolması Lor peyniri, kaymak ve bulgur ile yapılan iç malzemenin kara lahana yapraklarına sarılması ile yapılan lor dolması, Erzurum'un en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Bol tereyağı ile yapılan bu lezzeti şehrin ziyaretçileri unutamayacak.Çiriş Etli yemekleri ile ünlü olan Erzurum mutfağında, lezzetine doyum olmayan sebze yemekleri de yer alıyor. Çiriş de bunlardan biri... Çiriş otlarının soğanla kavrulması sonucu elde edilen bu lezzet, yörenin en sevilen yemekleri arasında yer alıyor.Patatesli Borani Patates, yoğurt ve sarımsağın buluşmasıyla meydana gelen patatesli borani, Erzurum'un en meşhur yemeklerinden biri olma özelliği taşıyor. Hem kolay yapımı hem de lezzeti ile dikkat çeken patatesli borani, şehirde konuk olduğunuz hemen hemen her evde sunulan ikramlar arasında görebileceğiniz lezzetler arasında bulunuyor.Erzurum Ketesi Tercihini hamur işlerinden yana kullananlar için unutulmayacak bir lezzet olan Erzurum ketesi, süt, sıvıyağ, şeker ve maya ile yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde sevilen tarifler arasında yer alan ketenin Erzurum usulü, sofraların vazgeçilmezleri arasında olmaya aday görünüyor.Kadayıf Dolması Bol cevizli içi ve çıtır çıtır kadayıf sarması ile şerbetli tatlıların en gözde lezzetleri arasında yer alan kadayıf dolması, Erzurum mutfağı ile özdeşleşmiş ve tüm ülkede namı yürümekte olan tatlılardan biri... Erzurum'a gidip de kadayıf dolması yemeden dönmek olmaz.