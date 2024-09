Doğu’nun dağları çiçek açıyor

Sezen Aksu'nun hemen her parçası hit... Bütün şarkılarının ayrı bir hikâyesi var. Ancak bir şarkısı var ki ne zaman dinlesem içim kıpır kıpır oluyor: "Memleketime çoktan bahar gelmiştir, Başakları şimdiden göğe ermiştir, Dağlarını gelincik basmıştır, Yer, gök ve yürek çiçek açmıştır..." Ülkemizin her bir köşesindeki güzelliği anlatıyor sanki bu Kutlama şarkısı... Neden bilmem ama bana en çok da dağları anımsatıyor... Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den İç Anadolu'ya birçok dağı gezmiş ve görmüş olabilirsiniz. Ancak bu sefer sizi çiçeklerin en güzel açtığı dağlara götüreceğiz. Hakkari Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca'dan, Şırnak Cudi ve Batman Mereto'ya çok keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?Evet, bir dönem adı terörle anılan bu bölgeler artık şenlikleri, festivalleri ve kamp alanlarıyla öne çıkıyor. Teröre karşı verilen güçlü mücadele ile doğa sporlarının merkezi halini alan bu bölgeler, son yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Fotoğraf tutkunlarından kamp sevdalılarına, doğa meraklılarından kayak ve su sporcularına kadar yüzbinlerce kişinin akın ettiği bu bölgelerde, çiçekler artık çok başka açıyor. Tıpkı Sezen Aksu'nun kutlama şarkısında olduğu gibi, burada barış, kardeşlik ve huzur kutlanıyor.Son yıllarda fotoğrafçıların en gözde mekanlarından biri de Hakkari Çukurca... Bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapan bölge, binlerce doğasever, sporcu ve fotoğrafçıları ağırladı. Her yıl düzenli olarak yapılan festivalde, raftingden kanoya, yamaç paraşütünden Off-Road ve motokros gösterilerine onlarca etkinlik gerçekleştiriliyor. Yöre halkının da artık bir gelir kapısı olan festival sayesinde bölgenin de tanınırlığı artıyor. Eğer bu festival için bölgeye giderseniz Çukurca ilçesine 10 km mesafede yer alan Beyaz Şelale'yi muhakkak görmelisiniz. Narlı Köyü'nde bulunan şelale adı gibi bembeyaz bir suya sahip... Ha bu arada şelaleler bununla sınırlı değil tabii... Şelaleler diyarı olarak bilinen Hakkari'nin her vadisinde onlarca şelale bulunuyor. Bunların en bilinenleri ise Kavaklı Şelaleleri, Kaval Şelaleleri, Ağaçdibi Şelalesi, Ure Şelaleleri, Zap Şelaleleri, Cilo Buzul Şelaleleri, Gelezu Şelalesi...Kış mevsiminin güzel karelerine ev sahipliği yapan Hakkari Şemdinli ise artık kayakçılarıyla öne çıkıyor. Son 5 yıldır Kayak Festivali'nin düzenlendiği ilçeye sadece kayak tutkunları değil yörenin gençleri de büyük ilgi gösteriyor. Festival döneminde Türkiye'nin birçok şehrinden kayakçıları ağırlayan Şemdinli'de sadece otel, pansiyon ve öğretmenevleri değil konutlar da dolup taşıyor. Bambaşka bir kayak deneyimi sunan Şemdinli, muhteşem pistleriyle ziyaretçilerine eşsiz deneyim yaşatıyor.Bu festivallerin en ünlüsü Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali"... Cilo Fest olarak bilinen festival, ağustos ayında düzenleniyor. Rafting, kano, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılan yüzlerce ziyaretçi, yaz ortasında kar keyfi yaşıyor. Tepelerinde hâlâ karları saklayan Cudi Dağı, tertemiz havası ve muhteşem faunası ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği bu festivale son yıllarda tur şirketleri de otobüslü ve uçaklı paketler hazırlıyor. Festivale akın edenlerin kurduğu çadır kamplarda ise akşamları yakılan ateş, birbirinden farklı onlarca kültürü ve insanı bir araya topluyor. Gecenin sessizliğinde hep bir ağızdan söylenen şarkılar ise günün en güzel kapanışı oluyor.Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Şırnak Silopi Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinden artık silah değil halay sesleri yükseliyor. 2022 yılında düzenlenen festivalle büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapan Cudi Dağı, muhteşem doğasıyla hayran bırakıyor. Tarihi ve kültürel önemi ile de öne çıkan bu etkileyici dağ, binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Antik dönemlerde, Mezopotamya uygarlıklarının sınırlarının bir parçası olmuş ve bu nedenle de tarihi açıdan zengin buluntuların keşfedilme potansiyelini taşıyor. Yine Şırnak il sınırları içinde bulunan Cizre, Hz. Nuh'un türbesine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı dönemi tarzını yansıtan türbe, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.Batman artık festivallerin şehri oldu. Geçen yıl ilk defa 5 ilçede 5 farklı festival yapan şehir, bu yıl yeni festivallerinin startını bugün (1 Eylül) Sason Bal Ceviz Çilek Yayla Festivali ile veriyor. Birer hafta arayla farklı ilçelerde süren festivaller kapsamında, 7 Eylül'de Hasankeyf Su, Doğa ve Kültür Turizm Festivali, 20-21 Eylül tarihlerinde Beşiri Danuk ve Fıstık Festivali, 4-6 Ekim tarihlerinde Kozluk Şehr-i Zor Doğa ve Kültür Turizm Festivali düzenlenecek. Gercüş ilçesinde üçüncüsü yapılacak olan Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali de 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.