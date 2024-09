Şehzadeler şehri Manisa

Ege Bölgesi'nin tarihi zenginliğiyle ön plana çıkan şehirlerinden olan Manisa, kendine has lezzetleriyle de meşhur... Özellikle mesir macunuyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Manisa'da Osmanlı Dönemi'nden günümüze kadar ulaşmış birçok özel lezzet var. Şifalı mesir macunu dışında Manisa'da tadılabilecek lezzetler arasında mesir çayı, Akhisar köftesi, maden suyu, Manisa kebabı, Alaşehir kapaması, Salihli odun köftesi yer alıyor.Osmanlı Dönemi'nde, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hastalanması üzerine 41 farklı bitkinin harmanlanması ile oluşturulmuş olan mesir macunu, günümüzde hâlâ çok tüketilen bir lezzet olarak öne çıkıyor. Mesir macununun saymakla bitmeyen faydaları arasında enerji verme, bağışıklık sistemini güçlendirme, sindirim sistemini rahatlatma, cinsel sorunları giderme gibi etkiler bulunuyor. Aynı zamanda UNESCO Kültürel Miraslar Listesi'nde de bulunan mesir macunu, her yıl Sultan Cami'de düzenlenen etkinlikle birlikte halka ücretsiz olarak dağıtılıyor.Manisa'nın en meşhur yemeklerinden biri olan Manisa kebabı, kendine has yöntemlerle pişirilerek yoğurt ve tereyağı ile birlikte servis ediliyor. Yanında ikram olarak pide de verilen Manisa kebabının yapımında bölgede yetişmiş domateslerden üretilen domates salçası tercih ediliyor. İlk görünüşte İskender kebabını andıran Manisa kebabı, tadı damağınızda kalacak lezzetler arasında bulunuyor. Manisa kebabını, şehir merkezinde hizmet veren kebapçılarda yiyebilirsiniz.Üzüm yetiştiriciliği konusunda Türkiye'nin en önemli kentlerinden olan Manisa'nın ünlü lezzetleri arasında bulunan sultaniye üzümü, normal üzümlere göre çok daha büyük olması ve aynı zamanda içerisinde çekirdek bulunmaması ile birlikte adından söz ettiriyor. Şekerli bir tada sahip olan sultaniye üzümü, genellikle Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yetiştiriliyor. Dünya çapında Sultanas ismi ile bilinen sultaniye üzümünü, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine giderken yol kenarlarındaki küçük tezgâhlarda bulabilirsiniz.Manisa'nın Alaşehir ilçesine özgü lezzetlerden olan Alaşehir kapamasının yapımında hamur kullanılıyor. Oldukça doyurucu olan Alaşehir kapamasının içi kıyma, soğan, baharat, kimyon, karabiber ve tuz eklenerek oluşturulmaktadır. İç kısmını hamur ile kapattıktan sonra pişirilen Alaşehir kapaması, üzerine et suyu dökülerek servis ediliyor.İlk görünüşte küçük bir pizzayı andıran şekerli pide, Manisa'nın meşhur lezzetleri arasında... Manisa'da bölgeye özgü tatlılar arasında bulunan şekerli pide, tahin ve şeker ile birlikte yapılıyor. Fırında pişirdikten sonra üzerine antep fıstığı parçacıkları ve kaymak eklenerek servis edilen şekerli pide, genellikle Manisa'da evlerde hazırlanıyor.Manisa'nın meşhur lezzetleri arasında sıralanan mantar tatlısı, adından da anlaşılacağı üzere yapımında mantar kullanılan bir tatlı çeşidi... Üzerine meyvelerin eklenmesi ile birlikte kaynatılarak hazırlanan mantar tatlısı, oldukça sıra dışı bir lezzete sahip...Yöre halkı tarafından sultan çayı ismiyle de bilinen mesir çayı, özellikle şifalı olması sebebiyle tercih ediliyor. Manisa'ya has lezzetlerden olan mesir çayı, Manisa şehir merkezinde hizmet veren birçok aktarda bulunuyor. İçinde 41 çeşit baharat bulunan çay, özellikle sindirim sistemine, bağışıklık problemlerine ve kansızlığa çözüm oluyor.