Her limanda başka bir dünya

Dünyanın en keyifli yolculuklarından birine çıkmaya ne dersiniz? Her gün başka bir şehirde uyanmaya? Güneşi her akşam başka bir limanda batırmaya? Yeni yerler keşfedip başka bir şehre geçerken doyasıya yiyip-içip eğlenmeye? Eğer cevabınız "Evet" ise kruvaziyer gemileriyle turlar tam size göre. Yunan Adaları'ndan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzakdoğu'ya hemen her noktayı kruvaziyer gemileriyle keşfedebilir, dünyanın en keyifli turlarından birini deneyimleyebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizler için en keyifli kruvaziyer rotalarını derledik...Son dönemin en popüler tatil rotalarından biri olan Yunan Adaları'nı kruvaziyer gemileriyle keşfetmek ayrı bir keyif. Mikanos'tan Kos'a, Santorini'den Rodos'a hemen her gün bir şehirde uyanacağınız bu kruvaziyer turu, ilk kez bunu deneyimleyecekler için de güzel bir rota. Genellikle 4 gece 5 günlük düzenlenen bu turlarla hem kruvaziyer kurallarını öğrenir hem de bu tür bir tatilin size uygun olup olmadığını keşfedebilirsiniz. Her gün farklı bir Yunan Adası'na demir atacağınız bu turda, geceleri gemide eğlenirken, gündüzleri de birbirinden güzel Yunan Adaları'nda güne başlamak eşsiz bir deneyim...Eğer kruvaziyer tatili tam bana göre diyenlerdenseniz sizi şimdi daha uzun bir tura çıkaracağız. Yaz biterken, sonbahar ve kış aylarına doğru ılıman bir iklime sahip olan Güney Amerika turları belki de sizin için en ideal seçim olabilir. Güney Amerika güzergâhlarında bulunan Şili'nin ekonomik, politik ve kültürel başkenti Santiago'nun tarihi yapısı, İspanyol-Latin sentezinin neşeli, tutkulu, romantik havası, hemen her damak tadına hitap eden dolgun menülere sahip restoranları ile sizi hayran bırakacak. Karayipler'in kilometrelerce uzunlukta plajlarında kulaç attıktan sonra Buenos Aires'in tango kasabası olarak hatırlanan Caminito'yu keşfetmek bu tura dair unutulmazlarınız arasına girecek.Avrupa ve eğlence tutku için ise bir diğer seçenek Büyük Avrupa gemi turları. Bütün dünyada gece hayatının başkenti olarak kabul edilen Amsterdam, katedralleri, meydanları, heykelleri ve barlarıyla ünlü Brugge, Normandiye Çıkartması'na ev sahipliği yapan La Havre, yüzyıllardır sanatın beşiği Londra, Avrupa turları içinde yer alıyor. Şimdiye kadar uçaklı yolculuklarla havadan keşfettiğiniz Avrupa'yı bir de denizden keşfetmek farklı ve eşsiz bir deneyim olacak.Huzur ve doğa ile iç içe bir tatil için Transatlantik turlarını da tercih edebilirsiniz. İtalya'nın başkenti, moda ve sanatın hüküm sürdüğü Roma, ünlü Aşk Çeşmesi, binlerce yıllık geçmişiyle Roma Tiyatrosu'nın yer aldığı Messina, bir rüya adası ve köklü tarihi ile Girit, belki de güzergâhın en çok merak edilen seyir noktası Süveyş Kanalı ve Maldivler Transatlantik gemi turları ile ziyaret edebileceğiniz önemli noktalar arasında bulunuyor. Onlarca yıldır tatil cenneti sayılan Bahamalar'a da uygun fiyatlı gemi turları ile gitmek mümkün. Bu tur sırasında, Dünya jet sosyetesinin konaklamayı tercih ettiği Miami, film ve dizilere konu olan Palm Beach de kur vaziyer gemilerinin güzergahı dahilindeki duraklar arasında. Gece hayatının ve soluksuz eğlencenin merkezi Miami, deniziyle su kayağı meraklarının da ilgisini epey çekiyor.Uzakdoğu gemi turları, hem iç huzuru arayanlar hem de kesintisiz eğlenceyi sevenler için bir diğer opsiyon. Birçok yırtıcı canlıyı gözlerinizle görebileceğiniz, dünya ticaretinin önemli kalelerinden Singapur; doğal kayalıkları ve mükemmel bir sahile sahip Ko samui, ünlü Alcazar Show'a ev sahipliği gece hayatının yapıtaşlarından Pattaya Uzakdoğu'nun tadını çıkarabileceğiniz onlarca duraktan yalnız birkaçı... Ayrıca müzik ve dansın bitmek bilmediği Bangkok da bu duraklar arasında yer alıyor.* Uğradığınız limanlarda gemiye geri dönüş saatine çok dikkat edin. Geç kalmanız halinde bütün sorumluluk size ait ve kesinlikle bekleme yapmıyorlar.* Gemide kapalı alanlarda klimalar genelde fazla çalışıyor. Yer yer soğuk olabilir. Yanınıza ne olur ne olmaz diyerek uygun bir şey almanızda fayda var.* Gittiğiniz mevsime, indiğiniz limanlardaki hava durumuna göre kıyafetlerinizi seçmeniz iyi olacaktır.* Kruvaziyer firmalarının, havaalanı ile liman arasında genellikle servisleri oluyor. Örneğin; Miami havaalanında çıkışa yöneldiğinizde kruvaziyer firmalarının bölümleri var. Havaalanından direkt limana servis ile gidebiliyorsunuz.* Kruvaziyer turuna başladığınız yer için gerekli olan vizeyi kontrol etmeyi unutmayın. Uğranılan limanlarda vize sormuyorlar.* Gemi içinde dolaşırken biraz sallantıyı hissediyorsunuz ancak sonrasında alışıyorsunuz. Gezi bittikten sonra karadaki ilk gün de başınızda hafif sallantı hissedeceksiniz. Merak etmeyin sonra geçiyor.* Gemide bol bol fotoğraf çekiliyor hatta birçok insan farklı yerlerde fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Fotoğrafları belli bir rakam karşılığı alabiliyorsunuz. Her akşam fotoğraflar sergi gibi bir alanda asılıyor ve seçme şansınız var, alma zorunluluğu yok.* Gemiden isterseniz ev adresinize veya istediğiniz kişiye kart postal atabiliyorsunuz. Posta hizmetleri var ve postanıza liman veya ABD damgası vurdurabiliyorsunuz.