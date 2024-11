Tarih ve mimari ziyafet: Çin

Asya kıtası birbirinden farklı kültür, inanış ve lezzetleriyle dünyanın en çok ilgi çeken lokasyonlarından... Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan kıta, hem tarih hem doğal güzellikler hem de farklı kültürleriyle insanı adeta büyülüyor. Çin Halk Cumhuriyeti ise Asya kıtasının en dikkat çeken ülkelerinden. 5000 yıllık tarihi ile Çin, dünyadaki en eski uygarlıklardan biri. Yaklaşık 1.5 milyarlık nüfusu ile Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık şehri olan Çin'e ayak bastığınız anda tüm dünyanın geride kaldığını hissedersiniz. Çünkü Çin, ne Avrupa ne Amerika ne de Afrika'ya benziyor... Benzersiz, yaratıcı ve sıradanlıktan uzak olan Çin, turistlerin yeni gözdesi oldu bile. Çin İstanbul Başkonsolosluğu davetiyle gittiğimiz gezide, gördüklerimi sizler için derledim... Hazırsanız Çin'i hep birlikte gezelim...Çin'in eski çağlarında yaşayan en etkili düşünürü ve dünyanın en ünlü felsefecilerinden olan Konfüçyüs'e adanan Konfüçyüs tapınağı, eşsiz mimarisiyle adeta insanın ruhuna dokunuyor. Tapınağın yapısı Konfüçyüs'ün ortaya koyduğu bazı etik değer ve ritüellere göre tasarlanmış. Çin'in Shandong eyaletindeki Qufu'da bulunan tapınak, Doğu Asya'daki Konfüçyüs tapınaklarının en büyük ve en ünlü olanı.Çin'e ayak basar basmaz görmeniz gereken yer 8.707 oda ve 980 yapıdan oluşan Yasak Şehir. Yasak Şehir Çin'in başkenti Pekin'in tam ortasında bulunuyor. Günümüze ulaşan en geniş ahşap yapılar arasında yer alan Yasak Şehir, yapımında 200.000'den fazla işçinin çalıştığı tahmin ediliyor. Yapımı 14 yıl süren Yasak Şehir, Çin tarihi ve kültürüne ait bir milyonu aşkın eserin evi. Saray'ın "Yasak" olarak tanımlanması ise dönemin hükümdarlarını korumak için alınan üst düzey güvenlik önlemlerinden kaynaklanıyor. Yasak Şehir'e girdiniz ve yoruldunuz, geri çıkmak istiyorsunuz maalesef bu mümkün değil. Yasak Şehir'in tek bir giriş ve tek bir çıkış kapısı var. Girdiğiniz kapıdan çıkamaz, çıktığınız kapıdan giremezsiniz. Gezmesi en az 4 süren Yasak Şehir, büyüleyici atmosferiyle buna değiyor. Yasak Şehrin etrafındaki su kanallarından tabanındaki bloklara ve hatta etrafta ağaç olmamasına kadar her şey kralın güvenliğine hizmet ediyor. Kralın güvenliği için her ayrıntı en ince detayına kadar düşünülmüş. Hayran kalınacak duvar işlemeleri, birbirinden güzel renkler ve eşi benzeri olmayan mimari yapısıyla Yasak Şehir'i mutlaka ziyaret edilmesi gereken listenizin başına ekleyin!Pekin Çan ve Davul Kulesi Di'an-Di'anmen Caddesi'nde men yer alan oldukça enteresan yapılar- yapılardan biri. Rehberimiz dan kulenin başlangıçta müziksel amaçlarla inşa edildiğini, daha sonra saati duyurmak için kullanıldığını söyledi. Pekin'in resmi saati olarak 1924 yılına kadar hizmet vermiş Çan ve Davul Kulesi. Yaklaşık 100 basamaklı bir merdiven çıktıktan sonra hem davulları hem de Pekin'i 47 metre yükseklikten görme fırsatı elde ediyorsunuz. Eğer biraz da şanslıysanız bizim gibi, günün belli saatlerinde yapılan Çan ve Davul gösterisini de izleyebilirsiniz.Orta Çağ'dan kalma olan dini ayin ve ritüeller için imparatorlar tarafından ziyaret edilen Cennet Tapınağı ise kuşkusuz benim en etkilendiğim tarihi yapıların başında geliyor. Tapınağın yoluna girer girmez tavandaki müthiş motifler sizi karşılıyor. 1420'de, inşa edilen dini kompleks, dünyanın kare, cennetin ise daire şeklinde olduğu inancına göre zemin kısmı kare, üst kısımları da daire şeklinde inşa edilmiş. Tapınakta iç içe 3 halka şeklinde sütunlar var. İlk çember, 4 mevsimi, kincisi yılın 12 ayını, üçüncüsü de 24 hasat zamanını. Bazı söylentilere göre ise, imparatorlar bu tapınağa gelip, bol hasat için dua edermiş. Gezip gördüğü yerlerden mutlaka kendine bir ders çıkaran biri olarak Cennet Tapınağı'ndan da çok şey öğrendim. Çin'deki tarihi yapılardaki hiçbir simgenin, hiçbir çizginin, en ufak bir ayrıntının bile bir anlamı olması beni çok etkiledi. Her şeyin bir anlamı var. Bu gerçekten çok büyük bir derinlik...Çin'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer daha var. Ayak masajcıları. Evet, yanlış okumadınız... Belli noktalara basınç uygulayarak sinirleri uyarmayı sağlayan refleksoloji teröpatik bir yöntem olarak biliniyor. Ve Çinli'ler bu konuda uzman! Pekin'de hemen hemen her caddede yer alan ve genellikle görme engelli bireylerin yaptığı masajın fiyatı da çok uygun...