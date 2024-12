Güllerin diyarı Isparta

Isparta denildiğinde akla ilk gülleri ve lavantası gelse de mutfağı da yabana atılacak cinsten değil. Çok zengin bir yemek kültürüne sahip olan şehir, gastronomi yönünden kendini ispatlayamamış. Bu açıdan da biraz haksızlığa uğramış aslında... Tarım ve meyve yönünden zengin bir yöre olan Isparta'nın bu zenginliği yemeklere de yansımış. Sofra ve yemek kültürünü koruyan bu güzel şehir için yemek aynı zamanda ailelerin de buluşma mekânı. Geleneksel ve yöresel yemeklerini kahvaltıdan akşam yemeğine günün her saatinde tüketen Ispartalılar, ziyaretçilerine de tam bir lezzet şöleni sunuyor. Gelin şimdi hep birlikte bu güzel şehrin lezzetlerini tadalım...Mayasız olarak hazırlanan bir ekmek olan yufka ekmeği, Isparta mutfağında oldukça meşhur bir ekmektir. Baklavalık ya da börek yapımında kullanılan yufkaların saçta gevrek bir dokuya gelene kadar pişirilmesi ile hazırlanan bu ekmeği özellikle kahvaltı sofralarında görmeniz mümkündür. Yufka ekmeği, nemli olmayan bir ortamda yıl boyu tazeliğini koruyabilir ve ısıtılarak tüketilebilir. Isparta'da, genellikle peynir ve tereyağı ile yanında çayla birlikte tüketilir. Akraba ve komşu toplantılarında da oldukça popüler bir lezzettir. Isparta'daki fırınlarda bulabilir ve satın alabilirsiniz.Isparta'nın en meşhur yemeği nedir sorusunun cevabı şüphesiz fırın kebabı. Nisan- Mayıs aylarında süt kuzusu, Haziran sonunda ise oğlak ve eylül sonrası da erkeç etinden hazırlanıyor bu lezzetli kebap. Kaburga etleri şişe takılıyor ve fırına dik şekilde yerleştiriliyor. Odun ateşinde önceden ısıtılan fırında yaklaşık 3 saatte pişiriliyor. Fırın içerisine bakır sahanlarda su konuluyor ve su buharlaştığı için etler yumuşacık pişiyor. Tuz ya da baharat eklenmeden pişiriliyor. Fırından çıkan et özgü bakır tabaklarda ince pide ekmeği üzerinde servis ediliyor. Isparta'nın Uluborlu ilçesine özgü coğrafi işaretli bir lezzet banak. Kemik suyu, et ve pidenin lezzetli buluşması olarak tanımlayayım bu yemeği. Kuzu etinin tercihen gerdan, kaburga ve sırt etinden yapılan yemeğin pidesi pişirilerek 12 saat dinlendiriliyor. Sonrasında tüm ürünler bir araya geliyor ve afiyetle yeniyor. Isparta banak nerede yenir diye sorarsanız şehirdeki kebapçılarda bu lezzetli yemeği tadabilirsiniz.Isparta meşhur yemekleri arasında önemli bir yeri olan sazan dolması var sırada. Dolmanın iç harcı için havyar, baharatlar, bulgur veya pirinç, çam fıstığı ve kuşüzümü kavrulup su ilave edilerek demlenmeye bırakılıyor. Bu karışım balığın içine dolduruluyor ve balık iğne iplik ile dikiliyor. Fırında 2 saat pişirilerek maydanoz, limon ve domatesle servis yapılıyor. Eğirdir Gölü kenarındaki restoranlarda bu özel lezzeti tadabilirsiniz.güllaç lezzeti ve sunumu ile alışılan güllaç lezzetinin dışına çıkıyor. Şeker, süt ve limon suyu eklenerek bir kesmik hazırlanıyor. Güllaç yaprakları kesmik ile buluşturuluyor ve soğuduktan sonra şerbeti dökülüyor.