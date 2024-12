Özgürlüğün en coşkulu hali

Kış mevsimini pek sevmem aslında... Ancak kar yağdı mı bu mevsimin bende yarattığı etki bir başka... O zaman en sevdiğim mevsim kış oluveriyor bir anda. Her yeri bembeyaz bir örtü kaplamış, doğa tertemiz bir güne uyanmış. Kardan adamlar bahçelerde bir bir yerini almış. Kartopu oynamak için 7'den 70'e insanlar sokaklara çıkmış. İnsanlar mutlu, ağaçlar mutlu, burnuna havuç takılan kardan adam dahi mutlu... Bu mevsimi nasıl sevmeyelim ki? Hele bir de kayak ya da snowboard tutkunu iseniz kış tam anlamıyla sizin mevsiminiz... Eee haklısınız, beyazın o engin büyüsüne kapılıp, özgürlüğü iliklerinize kadar başka hangi aktivitede bu kadar güzel ve coşkulu hissedeceksiniz? Haydi o zaman gelin Türkiye'nin en iyi kayak rotalarını keşfedelim. Kış mevsiminin en güzel halini birlikte yaşayalım...Son yıllarda kayak denildiğinde akla gelen ilk rota Kayseri Erciyes... Türkiye'nin tam ortasında yer alan heybetli Erciyes Dağı, kış geldiğinde daha da bir havalı... 26 milyon metrekare alan üzerine kurulan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak öne çıkmakta. Ülkemizin Alpleri olarak anılan merkez, farklı zorluk derecelerinde birbiri ile bağlantılı 112 km uzunluğunda 41 farklı pist bulunuyor. Son teknoloji liftleri ve teknik imkânlarıyla, Erciyes Dağı'nın 25 kilometrelik alanı içerisinde bulunan ikisi gondol, 19 adet mekanik tesis ağı misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkânı sunuyor. 24 bin metre halat uzunluğundaki teleferik sisteminin ise saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor.Erciyes Kayak Merkezi'nin bir diğer dikkat çeken özelliği ise gece-gündüz de-demeden kesintisiz kayak imkânı sunması. meden Gece kayağı için özel aydınlatmanın da ya- yapıldığı pistte, hemen her akşam düzenlenen pıldığı meşale gösterileri buraya ayrı bir güzellik katıyor. Merkezde Kayseri Büyükşehir Bele- Belediye'si tarafından yapılan Kardan Adam tesisi diye'si ise çok uygun fiyatlara şehrin en güzel lez- lezzetlerini sunuyor. Kayseri'ye kadar gelmişken zetlerini mantı ve Kayseri yağlaması yemeden, pastır- pastırmayı denemeden dönmeyin..Kayak denildiğinde akla gelen bir diğer destinasyon da şüphesiz ki Bursa Uludağ... Ülkemizin en eski kayak merkezi olan Uludağ, ye- yeşille beyazın muhteşem buluşmasını sunuyor. Öyle ki karlarla kaplı şille çam ağaçlarını gören insanlar burada hem huzur hem de mutluluğu yakalıyor. Toplam 11 adet ana pistin yer aldığı Uludağ Kayak Merke- Merkezi'nde, alpin usulü, snowboard, cross country, heli skiing stillerinde zi'nde, kayak yapılan pistler bulunuyor. Bu pistlerin en uzunu yaklaşık iki kilometre uzunluğa sahip. Dağın en yüksek noktası ise göller böl- bölgesinde yer alan 2 bin 543 metrelik Uludağ Tepesi... Bulutlarla dağın gesinde dans ettiği bu tepe, insanın başını döndürüyor. Buraya kadar gelmiş- gelmişken Uludağ'ın meşhur sucuk-ekmeğini yemeden dönmek olmaz ta- ken tabi... Eğer bu efsanevi lezzetten sonra içecek sıcak bir şeyler ararsa- bi... ararsanız dağın meşhur kekiklerinden yapılan çayı denemenizi öneririm...Kış mevsimini en çok yakıştığı şehirlerden biri de Bolu... Yüzde 59'u ormanlarla kaplı olan bu şehir, ziyaretçilerine nefes aldırırken Kartalkaya Kayak Merkezi ile de size bambaşka bir dünyanın ka- kapılarını aralıyor. Bolu şehir merkezine yalnızca 50 km uzaklıkta yer pılarını alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 11 tanesi mekanik olmak üze- üzere 23 pist var. Alp kayağı, kayak koşusu ve tur kayağı için uygun re koşullar sunan bölgede, snowboard ve ATV gezileri gibi aktiviteleri de deneyebilirsiniz. Bu arada Türkiye'nin en güzel sah- sahlebini nerede içebilirim derseniz hiç düşünmeden Bolu lebini Kartalkaya derim...Doğunun en gözde illerinden Kars, Sarıkamış Ka- Kayak Merkezi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yak son dönemde popülerliğini artıran Doğu Ekspresi ile bu şehre gidenler kayak merkezine uğramadan dön- dönmüyor. 25 kilometre uzunluğunda, 5 etaplı pisti bulu- müyor. bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünya üzerinde sadece nan Alpler'de görülen "Kristal Kar" isimli özel bir kar tipine sahip. Çam ormanları içinde yer alan kayak merkezinin pisti, size eşsiz fotoğraf kareleri sunarken rüzgârı da kestiği için kayakçıların da işini kolaylaştırıyor. Hem amatör hem profesyonel kayak sporcuları tarafından tercih edilen Sarıkamış Kayak Merkezi, size unutulmaz bir kayak tatili vaat ediyor. Buraya kadar gelmişken Çıl- Çıldır Gölü'ne gitmeyi, donmuş göl yüzeyi üzerinde yürü- dır yürüyüş yapmayı ve fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Ha tabi yüş bir de meşhur Kars kazının tadına muhakkak bakın. Bu lezzet başka hiçbir yerde yok!Eğer kayak ve snowboardda iddialı iseniz ülkemizin doğusuna doğru bir yolculuğa çıkmalısınız. Rota Erzurum Palandöken... Dünyadaki en uzun ve en dik pistlere sahip olan Palandöken, yılın ortalama 5 ayı kayak yapmak için elverişli. 2011'de Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmasıyla uluslararası popülerliğini artıran bölgeye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor. Gece kayak yapma keyfini yaşatabilmek için bazı pistler özel olarak ışıklandırılıyor. Kaymayı keyifli hale getiren "toz kar" adındaki özel kar çeşidine sahip Pa- Palandöken'de snowboard, klasik kayak ve kızak gibi kış sporu landöken'de aktivitelerini her seviyede yapmak mümkün. Kayak merke- merkezinde bulunan pistler aynı anda 12 bin kişiye kadar hizmet zinde verebiliyor. Eğer kayak yapmayı bilmiyorsanız Palandöken'de kar kürelerinden esinlenerek yapılan kapsül kafelerde oturup bu heybetli dağı izlemek ayrı bir keyif. Erzurum'a kadar git- gitmişken cağ kebabı yemeden dönmek olmaz elbette. Kayak mişken merkezindeki birbirinden güzel restoranlarda bu eşsiz lezzeti muhakkak tatmalısınız.