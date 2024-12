Bir kış masalı Kars

Bu mevsimde Kars'a gitmek demek, adeta bir kartpostalın içine adım atmak gibi... Bembeyaz örtüsüyle büyüleyen Sarıkamış ormanlarında süzülen kristal kar tanelerini izlemek, Çıldır Gölü'nün buz tutmuş yüzeyinde atlı kızaklarla rüzgârı hissetmek ve Ani Harabeleri'nde tarihin soğukta bile sıcak nefesini duymak... Doğu Ekspresi'nin nostaljik vagonlarında yolculuk ederek başlayan bu masal, her köşesi sürprizlerle dolu Kars sokaklarında devam eder. Kar altında parlayan bu büyülü şehir, ruhunuzu ısıtacak bir kış rüyası için sizi bekliyor.Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzellik, ayrı bir hikâye taşır. Ancak Kars, bambaşka bir hikâyeyi, bambaşka bir ruhu anlatıyor. Öyle bir yer düşünün ki adım attığınız her sokakta, tattığınız her lokmada, gördüğünüz her manzarada farklı bir deneyim yaşıyorsunuz. Doğu Ekspresi'nin final durağı, her geçen yıl daha da popülerleşen Kars, Türkiye'nin kış turizmi ve kültür mirası açısından en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Özellikle kış aylarında, karlarla örtülü manzaraları ve benzersiz atmosferiyle bir masal diyarını andıran şehir, gezginlerin favori destinasyonlarından...Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'yla buluştuğu bu büyüleyici coğrafya, zengin kültürü, etkileyici mimarisi ve nefis mutfağıyla adeta bir keşif vaat ediyor. Kars'a İstanbul, Ankara ve İzmir'den direkt uçak seferleriyle kısa sürede ulaşmak mümkün. Bunun yanında, Doğu Ekspresi ile yapılan unutulmaz bir tren yolculuğunun ardından şehre varmak, hem yolculuğu hem de varışı bir deneyime dönüştürüyor. Doğu Ekspresi'nin karlarla örtülü vadilerden, buz tutmuş nehirlerden ve dağların arasından geçerek sunduğu manzaralar, Kars'a varışınızı daha da anlamlı kılıyor.Kars'ın çevresindeki köyler, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için birebir. Özellikle Susuz Şelalesi ve Kuyucuk Kuş Cenneti gibi doğal güzellikleri ziyaret ederek, bölgenin bakir doğasının tadını çıkarabilirsiniz. Doğu Ekspresi ile Kars yolculuğu, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim. Karlar altındaki bu büyüleyici şehir, tarihiyle, doğasıyla ve misafirperver insanlarıyla unutulmaz bir kış tatili sunuyor. Bavulunuzu hazırlayın ve bu eşsiz yolculuğa çıkın!Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde balık avlamak, Kars'ın sunduğu en farklı deneyimlerden biri. Yılın büyük bir bölümünde dondurucu soğuklarla kaplı bu göl, hem doğasıyla hem de geleneksel yöntemlerle yapılan balık avcılığıyla unutulmazdır.Kars sokaklarında dolaşırken kendinizi 19. yüzyılın Rusya'sında hissedebilirsiniz. Baltık stili taş binalar, Kars'ın Osmanlı-Rus savaşı sonrası yaşadığı dönemin izlerini taşır. Bu taş binaların her biri, Kars'ın kozmopolit geçmişine açılan birer pencere gibi...Kars'ın kaşarı meşhurdur ama bu kadarla kalmaz. Kars kazı, uzun bir hazırlık süreci gerektiren, geleneksel ve eşsiz bir lezzettir.Çeçil peyniri ise kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Ve daha neler neler... Her lokma, Kars'ın soğuk havasına rağmen iç ısıtan bir hikâye anlatır.Kış aylarında tüyleri alınarak kurutulan kazlar, özel bir pişirme yöntemiyle hazırlanır ve pilav eşliğinde servis edilir. Bu geleneksel yemek, Kars'ın gastronomi kültürünün en özel parçalarından biridir.Kars, gravyer ve kaşar peynirleriyle ünlüdür. Özellikle Boğatepe Köyü'ne giderek peynir üretim süreçlerini görmek ve taze peynirlerin tadına bakmak harika bir deneyim sunar.Kars'a özgü bu çorba, evelik otu ile hazırlanır ve soğuk kış günlerinde içinizi ısıtır.Bakır kaplarda pişirilen piti, nohut, kuzu eti ve baharatlarla yapılan bir tür kebaptır. Yanında közlenmiş sebzelerle sunulur ve mutlaka denenmesi gereken bir lezzettir.Kars'ın yerel halkı tarafından sıkça yapılan kete, çayın yanında nefis bir atıştırmalıktır.Kars'a gidip Sarıkamış'ın büyüleyici ormanlarında yer alan Katerina Köşkü'nü görmeden dönmek, adeta bir masalın en güzel sayfasını atlamak gibi olur. Çarın Katerina için inşa ettirdiği, taş işçiliğiyle göz kamaştıran bu tarihi köşk, yalnızca mimarisiyle değil, çevresindeki huzur veren atmosferle de sizi etkiler. Karlarla örtülü çam ağaçlarının arasında sessizce yükselen bu yapı, adeta geçmiş zamanların fısıltılarını taşır.Sarıkamış'ın karı sadece bir doğa harikası değil, bir efsanedir. "Kristal kar" denir ona, çünkü dünyanın sadece birkaç yerinde görebileceğiniz kadar özel bir yapıya sahiptir. Kayak yapmak bir yana, kar tanelerini izlemek bile büyüleyici bir deneyim sunar.Kars, yalnızca doğası ve tarihiyle değil, kültürüyle de özeldir. Aşıkların atışmaları, türkülerin coşkusu, sözlerin kalbe dokunuşu Kars'ta bir başka güzeldir.Kars'a gelip de Ani Harabeleri'ni görmeden dönmek, bir kitabın yarısında bırakılması gibi olur. Bir zamanlar 1001 kiliseli şehir olarak bilinen Ani, Ermenilerden Selçuklulara uzanan bir tarih koridorudur. Her taşında, her kemerinde bir medeniyetin sesi yankılanır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Harabeleri, Kars'ın en önemli tarihi miraslarından biri. "Binbir Kilise Şehri" olarak bilinen Ani, Ermeni, Gürcü, Bizans ve Selçuklu medeniyetlerinin izlerini taşıyor. Karlarla kaplı Ani'yi gezmek, zamanda bir yolculuğa çıkmak gibi.12'nci yüzyılda inşa edilen Kars Kalesi, şehrin etkileyici manzarasını sunan bir noktada yer alıyor. Kalenin surlarından şehri izlemek, Kars'ın büyüsünü daha yakından hissetmenizi sağlayacak