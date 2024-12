Mardin lezzetleri şen olur

10 binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Mardin, aynı zamanda Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biri... Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan bu şehir, ticaret yolları ve Mezopotamya sayesinde farklı kültürlerden etkilenmiş. Bu etki mutfağına ve lezzetlerine de yansımış. Mutfak kültürü ile Türkiye'nin önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olan Mardin'de gelin birlikte bir lezzet turuna çıkalım...Temelde Güneydoğu Anadolu bölgesinin izlerini taşımasına rağmen, kendine has mutfak kültürünü de bin yılların süzgecinden geçirerek günümüze ulaştıran Mardin, gastronomi turizmi ile de gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Farklı kültürlerin, dinlerin, dillerin buluştuğu Mardin'de aynı kaynaşma, mutfak kültüründe de kendini hissettiriyor. Yöreye özgü, bol çeşitli ve lezzetli bir mutfağı olan şehir, tarihi İpek Yolu üzerinde olması nedeni ile baharatların çokça kullanıldığı bir mutfağa sahip. Tarçın, kişniş, mahlep, zencefil, yenibahar, pul biber ve kakule gibi baharatlar hem yemeklerde hem tatlılarda sıkça kullanılırken, Mardin'de meyve ve etin birlikte pişirildiği birçok yemek de yapılıyor.Yemeklerde ağırlıklı olarak et ve bulgurun kullanıldığı, sebzenin ise daha az tercih edildiği Mardin mutfağında, özellikle Arap ve Süryani etkisi kendisini hissettiriyor. Mardin ve çevresinde yetişen yabani salatalık, mazı, meyan kökü, gözdaşı, ıbzor, çemen, oğulotu, ebegümeci, gıbzara, yeşil nohut ve kenger kökü gibi yöresel otlar da Mardin mutfağında yer buluyor.Gastronomik değerlerinden sembusek, ikbebet, kibe, kaburga dolması ve imlebes (badem şekeri) için coğrafi işaret alan Mardin, hem kebap hem tencere yemekleri ile de ünlüdür. Soğan Kebabı, Kibbe (İşkembe Dolması), Dobo, Zingil ve İrok (Mardin usulü içli köfte) şehrin en ünlü yöresel yemekleri arasında. Ancak bu arada "Kaburga Dolması", "Sembusek", Alluciye (Erik Yahnisi), Firkiye, Killice (Mardin Çöreği) ve tatlılardan Harire'yi de denemenizi tavsiye ederiz. Şehre gelip Türk kahvesi gibi servis edilen, ancak oldukça sert bir kahve olan Mardin'in meşhur Mırra'sını içmeden ayrılmayın.Firkiye ismiyle de bilinir. Çağlanın kuzu eti ve soğanla birleştirilmesiyle hazırlanan sulu bir yemektir.Süryani mirası olarak kalan dobo, kuzu kol ile yapılan bir et yemeğidir. Patlıcan ve pilav ile birlikte servis edilir.