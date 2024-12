Şehrin kaosundan lezzetli bir kaçamak Sakarya

İstanbul koşuşturması çok olan bir şehir. Bazen yorucu ve bunaltıcı olabiliyor. Böyle zamanlarda yakın mesafeler en güzel mola durağı... İşte tam bu noktada İstanbul'a 150 kilometrede yer alan Sakarya, size nefes aldıracak eşsiz bir durak. Şehir hayatından 1.5 saat gibi bir sürede uzaklaşacak, ruhunuzu huzurla, ciğerlerinizi ise oksijenle dolduracaksınız. Sakarya şehir merkezine geldiğinizde yapmanız gereken, rotanızı doğal duraklara göre çizmek. Şehri gezerken ruhunuzu doyururken şehrin efsanevi lezzetleri ile de midenizde bir şenlik yaratacaksınız.Sakarya'da gezilecek yer çok elbette. Sapanca denildiğinde akla gelen ilk yer Sapanca... Her mevsim doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Sapanca'ya geldiğinizde huzurlu göl manzarasına karşı kahvaltınızı yapıp çayınızı yudumlayabilirsiniz. Endemik bitkiler, nilüferler, yaban ördekleri... Acarlar Longozu, her yerde bulamayacağınız doğanın eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. Poyrazlar Gölü ise özellikle kamp severlerin her mevsim tercih ettiği, doğanın tüm renklerini kucaklayan eşsiz bir yer. Eğer macera seviyorsanız ve zorlanıp eğlenebileceğiniz bir yürüyüş parkuru arıyorsanız Doğançay Şelalesi tam size göre...Alışılmışın dışında ve bir o kadar da lezzetli yiyeceklerin bulunduğu Sakarya'da neredeyse her damak tadına uygun yemek var. Sakarya'da pekmezli ayva dolması, Adapazarı usulü kuzu but, ıslama köftesi, balkabaklı ekmek, Çerkez tavuğu, Abhaz pastası ve un helvası yemeden dönmeyin.Pekmezli ayva dolması Sakarya'nın hemen her evinde pişirilen ve oldukça sevilen yemeklerden biri. Ayva, kuzu kıyma, file badem, kuş üzümü, fıstık içi, pirinç pilavı, kuru soğan, pekmez, tereyağı, tuz, karabiber, kekik ve biberiyenin bir araya getirilmesi ile yapılan bu lezzetin tadına doyamayacaksınız.Sakarya şehrinin en popüler lezzetleri arasında yer alan ıslama köftesi; Türk mutfağındaki bilindik köftelerden biraz farklı. Balkan mutfağından alınan bu lezzeti özel kılan nokta; köftenin yörede yetiştirilen hayvanlardan elde edilmesidir.Balkabağı, Sakarya mutfağında fazlasıyla kullanılan yiyeceklerden biri. Şehrin en dikkat çeken lezzeti balkabaklı ekmek ise süt, maya, tuz, zeytin yağı ve un ile oluşturulan hamurun içine rendelenmiş balkabağı eklenerek hazırlanıyor.