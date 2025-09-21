Başkentin kalbinde festival rüzgârı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali'yle 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Festival rotasını bu hafta Ankara'ya kırıyor. 5.6 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Ankara, başkentimiz olmasının ötesinde tarihî dokusu, sanat hayatı ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Bence Türkiye'de yaşayıp da Ankara'ya dair hiçbir şey bilmiyor olmak mümkün değil. Bazı şehirler vardır, gitmesek de görmesek de orası bize yakın gelir. İlkokuldan beri öğretilir bize Ankara...Seversiniz veya sevmezsiniz orası ayrı konu, ama hiç mi Ankara havasında oynamadınız canım? Düğünlerin vazgeçilmezi Ankara oyun havalarında dansa kaldırılmadınız mı? Hadi kaldırılmadınız diyelim türkülerini mutlaka duymuşsunuzdur. Ankara için memur kenti derler, bürokrasinin kalbinin attığı devlet kurumlarının yer aldığı şehir olması bakımından nispeten soğuk diye nitelendirilir.Gerçekten de mecaz anlamda değil esas anlamda da ayazı ve soğuklarıyla da meşhurdur Ankara. Seven çok sever ama ben Yahya Kemal'in dediği gibi Ankara'nın en çok İstanbul'a dönüşünü severim. Gelin Ankara'nın belli başlı seyir rotalarını keşfe çıkalım.Kentin simgesi olan Anıtkabir, sadece Atatürk'ün ebedî istirahatgahı değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in ruhunu hissetmek için en anlamlı noktalardan biri. Yılın her döneminde Atasına sevgisini bağlılığını ifade etmek için milyonları ağırlayan Anıtkabir, özellikle milli bayramlarda ve 10 Kasım'da en yoğun dönemini yaşıyor. Sadece Anıtkabir değil kurtuluş mücadelesini simgeleyen pek çok müze ziyaretçilerini karşılıyor. Yakınında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise Anadolu'nun kadim geçmişine kısa bir yolculuk sunuyor. Paleolitik çağdan Osmanlı dönemine uzanan eserler arasında dolaşırken tarihin derinliği hissediliyor.Tarihi Ankara sokaklarının en keyiflisi ise hiç kuşkusuz Hamamönü. Restore edilmiş Osmanlı evleri, sanat atölyeleri ve küçük kafeleriyle adeta geçmişin modern bir yansıması. Buradan kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz Kale ve çevresi, dar sokakları, antikacı dükkânları ve muhteşem şehir manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.Alışveriş ve lezzet deneyimi de Ankara'nın önemli yanlarından. Kızılay ve Tunalı Hilmi Caddesi çevresi, kafeleri, restoranları ve kitapçılarla şehir hayatının canlılığını sunarken, antikacılar ve nostaljik dükkânlar için Çıkrıkçılar Yokuşu ideal. Biraz daha uzaklaşmak isteyenler içinse tarihi dokusunu koruyan Beypazarı, evleri, taş sokakları ve meşhur baklavasıyla günübirlik keyifli bir kaçamak sunuyor.Şehrin modern yüzünü görmek isteyenler için CerModern ve CSO Ada Ankara adeta birer cazibe merkezi. Sergiler, konserler ve performanslar Ankara'nın kültür-sanat hayatının nabzını tutuyor. Kentin ortasında ise filmlere şarkılara konu olan Kuğulu Park'a gitmeden olmaz. Kavaklıdere semtinde yer alan ve şehrin en popüler gezi alanlarından biri olan park, ismini ev sahipliği yaptığı kuğulardan alıyor. Biraz daha uzaklarda Eymir Gölü gibi yeşil alanlar, doğayla iç içe bir nefes molası veriyor.