Kütahya sofrasında lezzet yolculuğu

Bu hafta Kütahya'nın sıcacık mutfağında, yüzlerce yıllık geleneklerin izini sürüyoruz. Anadolu'nun kalbinde, ev yapımı ürünlerin ve hamur işlerinin baş tacı edildiği bu şehir, sadece tarihi ve porseleniyle değil, mutfağıyla da büyülüyor. Kütahya'da yemek demek, bir kültür, bir sohbet ve paylaşımdan ibaret. Kütahya'da sofralar büyük ölçüde ev yapımı ürünlerle donatılıyor. Erişte, bulgur ve özellikle tarhana burada adeta kutsal sayılıyor. Yöre halkı hâlâ yazdan sebzelerini kurutarak kışa hazırlık yapıyor; biberler, fasulyeler, patlıcanlar, evlerin sıcaklığında lezzete dönüşüyor. Bu şehirde hemen her evde, özellikle de kışlık hazırlıkların yapıldığı eylül ayında salça, erişte, bulgur ve tarhananın kokusu sarıyor ortamı. Gelin bu güzel şehrin lezzetlerini birlikte tadalım.

MANTININ EN ÖZELİ

Kütahya mantısı, bildiğiniz mantılardan farklı; daha büyük bir tepside özenle diziliyor ve üzerine tereyağı gezdiriliyor. Yeşil mercimekli ve kıymalı olmak üzere iki çeşidi var, her ikisi de damağınıza unutulmaz bir şölen sunuyor. Şehirdeki bazı restoranlarda mutlaka denemelisiniz. Bir de cimcik var; adını aldığı minik minik hamur parçalarıyla büyülüyor. Kaynar sudan çıktıktan sonra tereyağı ve yoğurtla buluşuyor, o enfes sıcaklığıyla kalpleri ısıtıyor. Malzemesi sade ama tadı tarifsiz!

HAMUR İŞLERİ CENNETİ

Kütahya'nın hamur işi çeşitliliği beni benden aldı. Ispanaklı şibit, gözlemenin ıspanaklı versiyonu, çayın yanında harika gidiyor. İç harcında ıspanak, kuru soğan, tuz ve karabiberin olduğu bu börek, yörede sıklıkla tüketiliyor. Siz de bu lezzeti, şehir merkezindeki birçok kafede ve lokantada bulabilirsiniz. Dolamber böreği ise misafir sofralarının baş tacı. Evlerde sıklıkla misafirlere ikram edilen dolamber böreği, iç harcında haşlanmış patates bulunan, doyurucu ve nefis bir hamur işi. Geleneksel tadıyla Kütahya sofralarının olmazsa olmazı. Ve tabii ki haşhaşlı gözleme... Kütahya'da gözleme denince akla ilk gelen tat bu. Haşhaşın hafif acımtırak tadı, çıtır çıtır hamurla müthiş bir uyum yakalamış.

SIRADIŞI TATLAR

Yörede pek bilinmeyen ama denemeye değer bir lezzet ılıbada dolması. Asma yaprağı yerine ılıbada yaprağı kullanılıyor ve içi bulgur, nane, soğan, kırmızı biberle dolu. Muska şeklinde sarılan bu dolmayı sade ya da yoğurtla servis ediyorlar. Kütahya tiridi ise bambaşka bir deneyim. El açması yufka ve tavuk etiyle yapılan bu yemek, misafir sofralarının vazgeçilmezi. Her lokmada Kütahya'nın ev sıcaklığını hissediyorsunuz. Adını Kütahya'nın Gökçümen köyünden alan Gökçümen hamursuzu, haşhaş yağıyla yapılıyor. Çayın yanında ikram edilen, hafif ama doyurucu bir hamur işi. Pastaneler ve börekçilerde kolaylıkla bulabilirsiniz.

GEDİZ'DEN GELEN SICAKLIK

Kış aylarında içimizi ısıtan Gediz tarhanası ise Kütahya'nın başka bir gururu. Soğan, otlar, biber, yoğurt ve sütle yapılan bu tarif, köylerden şehre taşan bir lezzet. Ben yanımda paketleyip getirdim, emin olun yıl boyunca tüketmeye doyamayacağınız bir tat.