Tarih ile modernizmin eşsiz dansı Belgrad

Bazı şehirler vardır; birleştiren, kucaklayan... Belgrad da işte böyle bir şehir. Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim yerinde olmasından mıdır bilinmez kucaklayıcı bir yanı var bu şehrin. Yüzyıllarca boyunca farklı kültürleri ve medeniyetleri birleştiren bu şehir, dünü ve bugünü öylesine güzel harmanlıyor ki... Tarih ile modernizmin eşsiz dansına şahit oluyorsunuz adeta.

ZAMAN VE MEKÂNIN KESİŞİMİ

Şehrin geçmişine ilk şahitliğiniz Kalemegdan (Belgrad) Kalesi ile başlıyor. Zaten siz şehre adım atar atmaz en tepedeki heybetli duruşu ile kale sizi çağırıyor. Çünkü bu kale sadece şehrin simgelerinden biri değil, aynı zamanda tarihin sesini duymanın en doğru adresi... Kalemegdan'ı gezmeye başladığınızda, her adımda daha derin bir tarihi gizemle karşılaşıyorsunuz. Kale surlarının arasına saklanmış olan dükkânlar, kafeler ve eski taş yapılar, bir zamanlar şehri savunan askerlerin ve onların yaşam alanlarının izlerini taşıyor. Surlarda ilerlerken bir tarafta eski Osmanlı camilerinin silüeti, diğer tarafta Avusturya-Macaristan dönemi binalarının zarif hatları gözünüze çarpıyor. Kale içinde yer alan Belgrad Askeri Müzesi, savaşın yıkıcı yüzünü ve bu topraklarda yaşanan büyük çatışmaları gözler önüne seriyor. Kalenin içindeki parklar, yürüyüş yolları, çeşmeler ve göletler, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin bir arada yaşadığı bu topraklarda doğanın ve insanın ortak yarattığı huzur alanı sunuyor.

ŞEHRİN KALBİ BURADA ATIYOR

Belgrad'ın en ikonik ve tarihi caddelerinden biri olan Knez Mihailova Caddesi, şehrin kültürel ve sosyal hayatının en yoğun yaşandığı yerlerden biri. Buraya adım attığınız anda geçmişin ve bugünün birleştiği bir dünyaya giriyorsunuz. Cadde üzerindeki neoklasik, barok ve art nouveau tarzlarının izlerini taşıyan binalar, yüksek tavanları, zarif süslemeleri ve kemerli pencereleri ile sizi başka bir dönemin içine çekebilir. Sadece tarih değil, bugünü de coşkulu bir şekilde yaşayabileceğiniz bu caddede mağazalar, kafeler, restoranlar Belgrad'ın modern yüzünü simgeliyor. Akşamüstü caddede yoğun bir kalabalık olsa da, caddenin üzerini kaplayan altın sarısı tonlar, başka bir Belgrad'ı gözler önüne seriyor.

İNANCIN VE MİMARİNİN BÜYÜLEYEN BULUŞMASI

Binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Belgrad, birbirinden güzel mabetlerin de ev sahibi... Örneğin şehrin silüetine en çok damgasını vuran yapılarından biri Aziz Sava Katedrali... Şehrin merkezine hâkim konumuyla, her yönden görsel bir işaret gibi yükselen katedral, altın kubbesi, ihtişamlı duvarları ve tarihi dokusu ile insanı büyülüyor. Belgrad'ın zarif ve görkemli yapılarından biri olan Kutsal Başmelek Katedrali ise (Sveti Arhangeli Mihailo Katedrali), Sırp Ortodoks Kilisesi'nin önemli dini yapılarından biri. Belgrad'ın güneyindeki Tasmajdan Parkı'na yakın bir konumda, şehrin kalbinde, derin tarihi kökleriyle duran Mark Kilisesi (Crkva Svetog Marka), şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için de önemli bir cazibe merkezi.

GEZGİNLERİN EN İDEAL GEÇİŞ NOKTASI

Cumhuriyet Meydanı, gezginler için harika bir geçiş noktası. Sırp Ulusal Tiyatrosu, Sırp Ulusal Müzesi, Hotel Moskva ve Rikardo gibi önemli yapıları da görebileceğiniz bu meydan, yalnızca bir coğrafi merkez değil, aynı zamanda şehrin ruhunu ve geçmişini taşıyan en ideal durak.

BUGÜNÜN SESİNİ HİSSEDİN

Belgrad, sadece bir şehir değil, her sokağı, her binasıyla bir şiir... Eğer siz de burada büyülü zamanlara şahitlik etmek isterseniz AJet'in Belgrad seferlerine bir göz atın. En uygun fiyatlarla en keyifli seyahatlerinizden birini yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

BELGRAD'IN OSMANLI MİRASI

Belgrad, tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biri olmuş, şehirde pek çok Osmanlı yapısı miras olarak kalmış... Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi ve Damat Ali Paşa Türbesi şehrin en önemli yapılarından... Bu yapılar, Osmanlı mimarisinin zarif izlerini taşırken şehir tarihindeki kritik dönemlere de ışık tutuyor.

EFSANEVİ LİDERE SELAM

Belgrad'a gelmişken şehrin efsanevi lideri Tito'ya selam vermeden olmaz. 1945-1980 yılları arasında Yugoslavya'nın başkanı olan ve ülkenin birliğini pekiştiren figürlerden biri olarak tarihe geçen Josip Broz Tito'nun hatırasına saygı göstermek amacıyla inşa edilen Tito Anıt Mezarı, şehrin bir dönemini en iyi okuyabileceğiniz alanlardan...