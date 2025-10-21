ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video
21.10.2025 | 15:35
ABD Başkan Yardımcısı James David Jance, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.
