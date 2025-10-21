Video Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video

ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video

21.10.2025 | 15:35

ABD Başkan Yardımcısı James David Jance, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Jance, Gazze'de ateşkese varılmasının ardından temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. Kendisine eşi Usha Vance'ın eşlik ettiği JD Vance, havalimanında Yariv Levin tarafından karşılandı. İsrail'den adını açıklamayan bir kaynağa göre, İsrail'in güneyine seyahat ederek Gazze ateşkesinin uygulanmasını denetleyecek Vance'ın, "ABD-Uluslararası Görev Gücü" için koordinasyon merkezine gitmesi bekleniyor. Vance, yarın ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.
