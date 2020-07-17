ABD, İngiltere ve Kanada'nın şok corona virüsü suçlamasına Rusya'dan flaş cevap | Video

ABD, Kanada ve İngiltere corona virüsü aşısı için yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgileri Rusya'nın çaldığını açıkladı. ABD, İngiltere ve Kanada'nın corona virüsü aşısı suçlaması yönelttiği Rusya ise tüm iddiaları reddettiğini açıkladı.