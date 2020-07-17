Video Dünya ABD, İngiltere ve Kanada'nın şok corona virüsü suçlamasına Rusya'dan flaş cevap | Video

ABD, İngiltere ve Kanada'nın şok corona virüsü suçlamasına Rusya'dan flaş cevap | Video

ABD, İngiltere ve Kanada'nın şok corona virüsü suçlamasına Rusya'dan flaş cevap | Video
17.07.2020 | 17:22

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ABD, Kanada ve İngiltere corona virüsü aşısı için yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgileri Rusya'nın çaldığını açıkladı. ABD, İngiltere ve Kanada'nın corona virüsü aşısı suçlaması yönelttiği Rusya ise tüm iddiaları reddettiğini açıkladı.

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