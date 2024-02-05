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ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha etti | Video

ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha etti | Video

05.02.2024 | 10:18

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen?de Husilerin kontrol ettiği bölgelerde fırlatılmak üzere hazırlanan 4 gemisavar seyir füzesinin imha edildiğini duyurdu.

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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD kuvvetleri 4 Şubat'ta saat 10:30'da Kızıldeniz'deki gemilere fırlatılmak üzere hazırlanmış olan dört adet gemisavar seyir füzesini vurdu. ABD kuvvetleri füzeleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" denildi.

CENTCOM ayrıca İngiltere ve ABD?nin ortak düzenlediği, 16 ayrı bölgede 36 Husi hedefinin vurulduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı.

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