Video Dünya ABD'de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video
ABD'de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video

ABD'de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video

11.04.2023 | 10:37

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir cami imamı, namaz kıldırırken secdeye gittiği sırada cematin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.

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ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Omar Mosque isimli caminin imamı 65 yaşındaki Sayed El-Nakib, namaz kıldırdığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Cemaatin içine saklanan Şerif Zorba (32) isimli saldırgan tarafından secdeye gittiği esnada bıçaklanan imam, Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın, secdedeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı imamın sırtına sapladığı ve kendisini durdurmaya çalışanları tehdit ettiği görüldü. Saldırgan, camiden kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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