ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği | Video

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir mezarlıkta cenaze töreninde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20-30 el silah sesi duyulurken 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Iowa eyaletinde ise Cornerstone Kilisesi'nin otoparkında 2 kadın, silahla vurularak öldürüldü.

ABD'de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Wisconsin eyaletine bağlı Racine kentindeki Graceland Mezarlığı, silahlı saldırıya sahne oldu. Geçtiğimiz 20 Mayıs'ta polis tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Da'Shontay King'in cenaze töreninde bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Korkunç anlar törendeki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte büyük korku yaşandığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü. King'in kardeşi Natasha Mullen, "Onu defnetmek için mezarlıktaydık ve bir anda her yerde mermiler uçmaya başladı" dedi. Cenaze törenine doğru çok sayıda el ateş edildiğini açıklayan Racine polisi, 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Görgü tanıkları ise 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi. Saldırganın akıbetine yönelik bir açıklama yapılmadı.

ÇOCUKLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Racine Belediye Başkanı Cory Mason yaptığı açıklamada, "Bir aile, sevdiği birinin kaybının yasını tutarken mezarlıkta gerçekleştirilen korkunç saldırı, toplumumuzdaki bu şiddet failleri için yeni bir dip nokta. Şiddet sona ermeli" ifadelerini kullandı. Mason, çocuklara yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, 18 yaşın altındaki herkesin yerel saatle 23.00'te evde olması gerektiğini bildirdi.

IOWA'DA KİLİSEDE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ

Silahlı saldırı gerçekleştirilen diğer bir eyalet ise Iowa oldu. Story County Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre bir saldırgan, Cornerstone Kilisesi'nin otoparkında 2 kadını silahla hedef alarak öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi.