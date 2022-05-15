Video Dünya ABD'de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video
ABD'de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video

ABD'de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video

15.05.2022 | 12:18

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ABD'nin Buffalo kentinde yaşanan ırkçı saldırı tüm dünyada şok etkisi yarattı. Siyahi nefretine sahip 18 yaşındaki Payton Gendron, elinde bir silahla girdiği süpermarketteki insanları vurdu. Saldırı sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Öte yandan Gendron'un aylar önce yayımladığı sözde manifestosu ortaya çıktı. Saldırıyı kalem kalem planlayan Gendron'un kendisini tanımladığı sıfatlar da ayrıca dikkat çekti.

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