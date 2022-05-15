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OTOMATİK OYNAT
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ABD'de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video 15.05.2022 | 12:18
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ABD'de korkunç olay! Uçak köprüye düştü! Yaralılar var | Video 15.05.2022 | 09:36
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Eski Pakistan Başbakanı Khan: "Beni öldürmek için suikast planlandı” | Video 15.05.2022 | 08:39
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Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 15:09
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Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 14:38
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Uçakta arbede! Pilotu bile yumrukladılar | Video 12.05.2022 | 16:07
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California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 13:15
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California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 12:56
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ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 12.05.2022 | 11:58
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Florida'da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 12.05.2022 | 11:04
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IKBY’deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı | Video 12.05.2022 | 10:22
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Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video 12.05.2022 | 08:45
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İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video 11.05.2022 | 14:28
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Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 11.05.2022 | 14:28
ABD'nin Buffalo kentinde yaşanan ırkçı saldırı tüm dünyada şok etkisi yarattı. Siyahi nefretine sahip 18 yaşındaki Payton Gendron, elinde bir silahla girdiği süpermarketteki insanları vurdu. Saldırı sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Öte yandan Gendron'un aylar önce yayımladığı sözde manifestosu ortaya çıktı. Saldırıyı kalem kalem planlayan Gendron'un kendisini tanımladığı sıfatlar da ayrıca dikkat çekti.