Video Dünya ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı

ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı

ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı
25.03.2021 | 15:51

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ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği (CAPA) tarafından tema parklarının yeniden açılması için hazırlanan kriterlerde, 'Aktivitelerin Kısıtlanması' maddesinde yer alan 'bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma' açıklaması ABD basınında hız trenlerinde bağırmanın yasaklanması olarak algılandı. CAPA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada böyle bir yasak getirmediklerini belirtse de sosyal medya kullanıcıları bağırma aktivitesinin nasıl sınırlandırılacağı konusunda CAPA'yı eleştirdi.

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ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tema parklarında, özellikle hız treni gibi topluca kullanılan araçlarda getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. CAPA tarafından yayınlanan yeniden açılma kriterlerinde yer alan 'Aktivitelerin Kısıtlanması' maddesindeki 'bağırmayı ve derin nefes almayı' sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı. CAPA, sosyal medyadan böyle bir yasak getirmediğini belirtse de bağırma aktivetisinin sınırlandırılmasının nasıl olacağı konusunda eleştirilerin hedefi oldu.


BAĞIRMA AKTİVİTESİ NASIL SINIRLANDIRILACAK?
CAPA'nın hazırladığı, tema parklarının yeniden açılması kriterlerinde getirdikleri bu ilginç sınırlandırma hakkında yasak olmadığını açıklamasına rağmen ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusu sosyal medyada viral oldu.


TEMA PARKLARI 1 NİSAN'DA AÇILIYOR
CAPA'nın üyeleri arasında dünyaca ünlü Disneyland, Six Flags ve Legoland tema parkları bulunuyor. Öte yandan, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya eyaletinde bulunan tema parklarının 1 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.


JAPONYA, BAĞIRMA YASAĞINI 2020 YILINDAN BERİ UYGULUYOR
Japonya'da tema parklarında Temmuz 2020'den bu yana 'bağırma yasağı' uygulaması kullanılıyor. Başkent Tokyo'da Fuji-Q Highland ziyaretçileri, tema parkı yetkililerinin kendilerine "İçinizden bağırın" şeklinde tavsiye verdiklerini ifade etti. Park yöneticileri örnek temsil etmesi için saatte 120 kilometreye ulaşabilen hız trenine binerek, bağırmadan turu tamamladı. O anlar ise Fuji-Q Highland tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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