AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki gösterdi.
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Kurtulmuş, "Kabul edilemez bir saldırıdır, bu insanlık saldırıdır, vahşettir. Bütün dünyanın gözü önünde zaten Ramazan ayının başında saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. Filistinli Müslümanlara karşı yıldırma ve baskı harekâtını sürütüyorlar. Bu asla kabul edilemez. Bu bir insanlık suçudur."