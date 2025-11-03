Aliyev: "Zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından bozulmuştur" | Video 03.11.2025 | 16:20 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nin 80. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki bizim zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan ve Ermeni diasporası tarafından bozulmuştur ve bu yöndeki propaganda bugün de durmamaktadır. Bu nedenle, bunun karşısına kendi gerçeklerimizi koymalıyız" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nin 80. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akademi'nin 80. yıl dönümüne özel olan etkinlikte Aliyev, bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesindeki jeolojik araştırma çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirten İlham Aliyev, "Çünkü bu bölge Sovyet döneminde yeterince incelenmemiştir ve incelense bile, o dönemin teknolojileriyle bunları tam olarak araştırmak mümkün değildi. Yani bugün modern teknolojilerle uydudan araştırma ve sondajlama yapılmaktadır. Doğal kaynaklar, özellikle de geleneksel olmayan petrol yataklarının tespiti, birçok durumda fiziksel olarak, yani araziye girmeden belirlenebilmektedir. Bu nedenle, benim talimatımla artık birkaç aydır Karabağ ve Doğu Zengezur'da geniş kapsamlı jeolojik çalışmalar yürütülmektedir. Azerbaycanlı bilim insanlarını bu çalışmalara davet ediyorum, devlet kurumlarına da talimat veriyorum" dedi.

Gelecek aylarda çok güzel haberler alacaklarını düşündüğünü belirten Aliyev, "Çok zengin doğal kaynaklarımız var; altın, gümüş, bakır yatakları, polimetal yatakları. Bunların keşfi, araştırılması ve işletilmesi bize büyük fayda sağlayacak. Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerimizde çok sayıda iş yerinin oluşturulmasına yol açacaktır" diye konuştu.

"YAKIN GELECEKTE BİRÇOK AZERBAYCAN ŞİRKETİ, DÜNYA STANDARTLARINDA KALİTELİ ASKERİ ÜRÜNLER ÜRETECEKTİR"

Azerbaycan'da savunma sanayiinin hızla geliştiğini ve uzun yıllardır bu alana büyük miktarda kaynak ayrıldığını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin çalışmaları da sürekli olarak geliştirilmektedir. Aynı zamanda, yakın zamanda bu alanı özel sektör için de açtık. Çünkü bu yönde en büyük başarıları elde eden ülkelerde, askeri amaçlı ürünler esas olarak özel şirketler tarafından üretilmektedir. Bu nedenle biz de burada lisanslar vererek özel sektörü sürece dahil ettik. Aynı zamanda, benim tarafımdan da onlara çağrıda bulunuldu. Bugün özel şirketler, artık askeri amaçlı ürünlerin üretimiyle meşgul olmaya başlamışlardır. Şunu söyleyebilirim ki bu süreç henüz uygulama aşamasındadır, ancak büyük ihtimalle yakın gelecekte birçok Azerbaycan şirketi artık dünya standartlarında kaliteli askeri ürünler üretecektir. Aynı zamanda, devlet kanalıyla da bu yönde çalışmalar yürütülmektedir ve biz artık askeri imkanlarımızı büyük ölçüde yerli üretim sayesinde genişletiyoruz, kendi ihtiyaçlarımızı büyük oranda karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeye askeri ürün ihraç ettiklerini belirten İlham Aliyev, "Hedef olarak belirlenmiştir ki, hem iç talebi karşılamak hem de ihracat yapmak için bu alanda ciddi bir sanayi kümesi oluşturulsun. Çünkü bu, oldukça karlı bir sektördür ve dikkate alırsak, bugün dünyanın dört bir yanında savaşlar alevleniyor ve maalesef durmuyor, askeri ürünlere bundan sonra da ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle, bu alanda bugün çok aktif bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ KENDİ TARİHİ TOPRAKLARIMIZA TANKLARLA DEĞİL, OTOMOBİLLERLE DÖNMELİYİZ"

Karabağ ve Doğu Zengezur'dan bahsederken, Azerbaycan tarihine de değinilmesi gerektiğini belirten Aliyev, "Ne yazık ki bizim zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan ve Ermeni diasporası tarafından bozulmuştur ve bu yöndeki propaganda bugün de durmamaktadır. Bu nedenle, bunun karşısına kendi gerçeklerimizi koymalıyız. Bu konuda ben 10 yıl önce Akademi'nin 70. yıl dönümünde konuşmuştum. Bugün de bu konuda konuşmak istiyorum, çünkü biz kendi tarihimizi araştırmalı ve tanıtmalıyız. Azerbaycan vatandaşları, Azerbaycan gençleri bizim zengin tarihimizi bilmelidirler. Bilmeli ve anlamalıdırlar ki, Azerbaycan halkının tarihi, devlet geleneğimiz, halkımızın kurma ve oluşturma kabiliyeti asırlara dayanmakta. Azerbaycan halkı geniş bir coğrafyada yaşamış ve yaşamaktadır" dedi.

Azerbaycan sınırlarının ötesinde, her yönde Azerbaycan nüfusunun yaşadığına vurgu yapan Aliyev, "Ermenistan'da da yaşamış, fakat oradan kovulmuşlardır. Ancak eminim ki, yine de yaşayacaklardır. Çünkü bugün tüm komşu ülkelerde, sınırlarımızın ötesinde görüyoruz ki, orada Azerbaycan halkı kendi kadim, tarihi topraklarında yaşamaktadır ve yaşadıkları ülkelerde onurlu vatandaşlar olarak hayat sürmektedirler. Azerbaycanlılar hiçbir zaman ayrılıkçılık hastalığına tutulmamışlardır. Halkımız, yaşadığı ülkelerin devlet yapısına katkı sağlamıştır ve bugün hiçbir ülkede Azerbaycanlılar, herhangi bir devlet ya da başka bir halk için sorun teşkil etmemektedirler ve etmeyeceklerdir. Bu nedenle, Azerbaycanlıların bugünkü Ermenistan'a dönmesi Ermenistan halkını ve devletini korkutmamalıdır. Bunu ben bir süre önce de söylemiştim. Biz kendi tarihi topraklarımıza tanklarla değil, otomobillerle dönmeliyiz" diye konuştu.

"BUGÜNKÜ ERMENİSTAN TOPRAKLARINDAKİ YER ADLARININ BÜYÜK KISMI AZERBAYCAN KÖKENLİDİR"

Bu dönüşü gerçekleştirebilmek için asıl görevin devlete düştüğünü kaydeden Aliyev, "Sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda Azerbaycanlı bilim insanları da bu yönde birçok bilimsel eser ortaya koymuşlardır. Ancak bu eserlerin sayısı daha fazla olmalıdır. Hem bilimsel çalışmalar, sergiler, sunumlar hem de tarihi haritaların yayımlanması artırılmalıdır. Sadece 20. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası tarafından yayımlanan haritalara bakmak bile yeterlidir ki, herkes görsün. Bugünkü Ermenistan topraklarındaki yer adlarının büyük kısmı Azerbaycan kökenlidir. O haritalarda Sevan Gölü diye bir göl yoktur, orada Göyçe Gölü vardır. Bizim kullandığımız tüm diğer tarihi yerlerin adı da o haritalarda yer almaktadır. Bu haritaları biz hazırlamadık ki, biri çıkıp sahtecilik yapıyorsunuz desin. Bunları hazırlayan Çarlık Rusyası'dır. Aynı o Çarlık Rusyası ki, bir zamanlar Ermenileri İran'dan ve Doğu Anadolu'dan getirip bizim Karabağ topraklarımıza yerleştirmiştir ki, bölgenin etnik ve dini yapısı değişsin. Yani, bu haritalar tamamen tarihi gerçeklere dayanan belgelerdir. Bu nedenle biz bunları tanıtmalı, araştırmalı, yaymalıyız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan gençlerinin kendi tarihini yakından tanıması ve dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi için daha fazla bilimsel eser ve küçük hacimli broşürler hazırlanması gerektiğine değinen Aliyev, "Hem aynı zamanda, bugünkü Ermenistan'a bizim dönüşümüz de tamamen mantıklı ve adil bir şekilde duyulsun. Dolayısıyla, Azerbaycan tarihiyle ilgili bu yönde elbette ki ek adımlar atılmasına ihtiyaç vardır. Genel olarak da bağımsız Azerbaycan devletinin tarihiyle ilgili ciddi, kapsamlı bilimsel eserlere büyük ihtiyaç vardır. Artık 30 yılı aşkın bir süredir bağımsız bir devlet olarak yaşıyoruz ve Azerbaycan halkının yüzyıllar süren devletçilik tarihinde, Azerbaycan bugünkü kadar güçlü olmamıştır. Bu yüzden, bağımsız Azerbaycan'ın tarihini inceleyen ve tanıtan çok sayıda esere ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.