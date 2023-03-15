Alman ordusu dökülüyor! Meclis’te çaresizlik konuşması: "Halimiz içler acısı" | Video
Almanya Savunma Bakanlığı, yıllardır ordunun giderek güçsüzleşmesi karşısında çaresiz kalındığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllar boyunca sık sık ordudaki teçhizat eksikliğinden yakınan Savunma Bakanlığı, olası bir savaş durumunda hazırlıkların yetersiz olduğunu bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, 2022 yılının raporunu “Ülkenin dört bir yanında kışlalarımız bomboş” sözleriyle duyurdu.
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