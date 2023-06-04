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Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video

Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video

04.06.2023 | 08:34

Almanya’da aşırı sağcılara karşı "ciddi şiddet eylemleri" suçlamasıyla 4 kişinin hapis cezasına çarptırılması nedeniyle düzenlenen protestolarda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

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Almanya'da aşırı sağcılara karşı "ciddi şiddet eylemleri" yaptıkları suçlamasıyla yargılanan sol görüşlü Lina E.'ye 5 yıl 3 ay, Lennart A., Jannis R. ve Jonathan M.'ye ise 2,5 ila 3 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi. Kararın ardından eylemciler sokaklara döküldü. Almanya'nın Leipzig kentinin Wiedebach Meydanı'nda toplanan maskeli göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Ara sokaklarda barikat kuran göstericiler ateş yakarak 4 kişiye verilen hapis cezasını protesto etti. Polis protestoculara biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Çok sayıda protestocu ve polisin hafif yaralandığı gösterilerde, birçok otomobil ve iş yerleri hasar gördü.

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