Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video
Almanya’da aşırı sağcılara karşı "ciddi şiddet eylemleri" suçlamasıyla 4 kişinin hapis cezasına çarptırılması nedeniyle düzenlenen protestolarda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
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