Video Dünya Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu | Video
Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu | Video

Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu | Video

10.03.2023 | 18:34

Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 7 kişiyi öldüren saldırganın kilisenin eski üyesi olduğu açıklandı.

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