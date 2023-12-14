Antony Blinken bu günlere nasıl geldi? İşte Siyonist lobinin kirli ağı | Video

İsrail’in Gazze soykırımına destek veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'e yaptığı bir ziyaret sırasında “Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım” ifadelerini kullanmıştı. Siyonist lobinin kirli ağına kökten bağlı olduğu söylenen Blinken’ın kirli geçmişini ABD’li yazar ve yayıncı Max Blumenthal ifşa etti.