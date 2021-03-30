Video Dünya Arjantin'de tren rayında iki grup arasında çıkan kavga kamerada

Arjantin'de tren rayında iki grup arasında çıkan kavga kamerada

Arjantin'de tren rayında iki grup arasında çıkan kavga kamerada
30.03.2021 | 12:00

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te tren yolunda meydana gelen sokak kavgası, yolcu trenlerine zor anlar yaşattı. İki grubun tehlikeli kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı Ramos Mejia kasabasında tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı. Gençlerden oluşan grubun kavgası yolcu trenlerine zor anlar yaşattı. Ezilme tehlikesine rağmen kavgaya devam eden grubun o anları tren garına ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir yolcu treninin kavga eden grubu farkmesi üzerine dururken, karşı istikametten gelen treninin yavaşladığı görüldü. Polise bildirilen olayda, gençlerin uyarıldığı ifade edilirken, kavganın nedeninin bilinmediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili rapor tutmadığı kaydedildi.

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