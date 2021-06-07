Avrupa Uzay Ajansı, Ay’daki ilk kolonilerin nasıl görüneceğini paylaştı
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Avrupa Uzay Ajansı, gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren gerçekçi bir kısa filmi Venedik Bienali'de yayınladı.