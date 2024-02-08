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Bağdat’taki dron saldırısında ölü sayısı artıyor | Video

Bağdat’taki dron saldırısında ölü sayısı artıyor | Video

08.02.2024 | 06:15

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen dron saldırısında Irak İslami Direnişi çatısı altındaki Hizbullah Tugayları Lojistik Sorumlusu Ebu Bakır el-Saidi ve Hizbullah Tugayları Bilgi Sorumlusu Erkan el-İlyavi’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Güvenlik kaynakları, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını belirtti. Hayatını kaybedenler arasında Irak İslami Direnişi çatısı altındaki Hizbullah Tugayları Lojistik Sorumlusu Ebu Bakır el-Saidi ile Hizbullah Tugayları Bilgi Sorumlusu Erkan el-İlyavi'nin bulunduğu açıklandı. Saldırının düzenlendiği bölgede toplanan çok sayıda Hizbullah Tugayları destekçisi ABD aleyhine sloganları attı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmezken, ABD, geçtiğimiz günlerde Ürdün'de 3 ABD askerin ölümünün ardından Suriye ve Irak'ta İran yanlısı grupları hedef almış ve 85'ten fazla noktayı vurmuştu.

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