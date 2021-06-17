Video Dünya Berlin’de işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyen marjinal gruplar polisle çatıştı | Video

Berlin’de işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyen marjinal gruplar polisle çatıştı | Video

Berlin’de işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyen marjinal gruplar polisle çatıştı | Video
17.06.2021 | 16:36

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Almanya'nın başkenti Berlin'de uzun süredir işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyen marjinal gruplar ve polis arasında çıkan çatışmalarda 60 polis yaralandı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklar karıştı. Marjinal gruplar uzun süredir işgal ettikleri Rigaer 94 adlı binaya yangın keşfinin yapılmasına engel olmak istedi. Öfkeli gruplar, binanın etrafındaki sokaklara barikat kurarak, lastik yaktı. Polisin olaylara müdahalesi ile tansiyon daha da yükseldi. Marjinal gruplar polise taş ve maytaplarla saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Yanan lastiklerden çıkan duman şehrin hemen her yerinden görülürken, etrafta bulunan kreşler ve okullar boşaltıldı, çocuklar evlerine gönderildi. Marjinal gruplar ve polis arasında çıkan çatışmalarda 60 polis yaralandı.

BİNA, 90'LI YILLARIN BAŞINDAN BU YANA İŞGALCİLERİN ELİNDE
Berlin'de marjinal grupların son sembollerinden biri olarak bilinen Rigaer 94 binası, 1990'lı yılların başlarında bazı aşırıcı gruplar tarafından ikamet amaçlı işgal edilmişti. Berlin'de emlak değerinin yüksek olmadığı bu süreçte konut işgallerine kısmen göz yumulurken, zaman zaman resmi otoriteler ve polisle işgalciler çatışsa da genelde uzlaşma yoluna gidilmiş ya da hukuki süreç işletilmişti. Fakat Berlin'in cazibe merkezi haline gelmesi ve emlak değerlerinin hızla yükselmesiyle işgal edilen binalar da sık sık el değiştirmeye başlamış, işgalcilerin üzerindeki baskı da artmıştı. Baskılara rağmen işgalciler, kendilerini destekleyen grupların da yardımıyla direnerek bu zamana kadar binayı ellerinde tutmuştu. Dairelerin çoğunun kira sözleşmesi bulunmasına rağmen dairelerde gerçekte kimlerin yaşadığı bilinmiyor.

"RİGAERS94'ÜN SAVUNMASI BAŞLADI"
Binada yangına karşı koruma tedbirlerinde eksiklikler olduğu görülünce binaya kontrol amaçlı girilmesine karar verilmişti. İşgalciler söz konusu kararı reddetmiş, yüksek idari mahkeme ise can güvenliği gerekçesiyle kararı bozmuş ve binada yangından korunma testinin yapılması yönünde karar almıştı. Bunun üzerine marjinal gruplar, sosyal medya hesaplarında "Rigaers94'ün savunması başladı. Caddeye barikat kurulacak ve Senato'nun kırmızı bölgesini önlemek için otonom bir bölge kurulacak, çabuk gelin" paylaşımı yapmıştı. Önümüzdeki günlerde de olayların sürmesi beklenirken, çevredeki okullar hafta sonuna kadar tatil edildi.

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