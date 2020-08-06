Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk, dehşet anlarını anlattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:51
04:36
Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk, dehşet anlarını anlattı | Video 06.08.2020 | 11:33
00:25
Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın | Video 06.08.2020 | 11:06
00:27
00:14
Beyrut’taki patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video 06.08.2020 | 01:28
00:36
Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı | Video 06.08.2020 | 01:28
00:26
Beyrut'ta 27 saat sonra enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı | Video 06.08.2020 | 01:20
00:44
02:19
00:14
01:35
00:08
Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi | Video 05.08.2020 | 15:53
02:09
00:17
00:17
01:27
00:18
00:27
00:08
Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:02
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün yaşanan büyük patlamadan 10 dakika ile kurtulan Türk, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan dakikalar ile kurtulan Necip Ekiz İstanbul'a döndü. Arkadaşı ile birlikte iş için bulunduğu Beyrut'ta, patlamanın yaşandığı Liman bölgesinden sadece 10 dakika önce geçtiklerini anlatan Ekiz, çok yakın bir mesafede olmamalarına rağmen patlama nedeniyle ciddi bir sarsıntı yaşadıklarını ve çok korktuklarını ifade etti.