Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk, dehşet anlarını anlattı | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün yaşanan büyük patlamadan 10 dakika ile kurtulan Türk, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan dakikalar ile kurtulan Necip Ekiz İstanbul'a döndü. Arkadaşı ile birlikte iş için bulunduğu Beyrut'ta, patlamanın yaşandığı Liman bölgesinden sadece 10 dakika önce geçtiklerini anlatan Ekiz, çok yakın bir mesafede olmamalarına rağmen patlama nedeniyle ciddi bir sarsıntı yaşadıklarını ve çok korktuklarını ifade etti.