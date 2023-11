Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü | Video 16.11.2023 | 08:34 ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1 yıl aranın ardından ABD’nin San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze görüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Liderler, San Francisco'da bulunan tarihi Filoli Historic House & Garden adlı malikanede bir araya geldi. Biden, Xi'yi kapıda kırmızı halı ile karşılayarak elini sıktı. Görüşmede, ABD tarafından Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellen, Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da yer aldı.

"HER ZAMAN AYNI FİKİRDE OLMADIK"

Biden görüşme öncesi yaptığı konuşmada, "Sizi ABD'de ağırlamak benim için bir onur ve zevktir" ifadelerini kullanarak, Xi ile en son Bali'deki G20 Zirvesi'nde bir araya geldiklerini hatırlattı. Biden, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Her zaman aynı fikirde olmadık. Görüşmelerimiz her zaman samimi, açık sözlü ve faydalı olmuştur" ifadelerini kullanarak, "Sizin ve benim birbirimizi net bir şekilde anlamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Biden, Çin ve ABD arasındaki "rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKENİN BİRBİRİNE SIRT ÇEVİRMESİ BİR SEÇENEK DEĞİL"

Çin Devlet Başkanı Xi ise, Bali'deki son görüşmeden bu yana çok şey yaşandığını belirterek, "Dünya'daki Covid-19 salgını sona erdi ama hala muazzam etkileri var" dedi. Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu tedarik zinciri gibi sorunlara değinen Xi, Çin-ABD ilişkisinin "dünyadaki en önemli ikili ilişki" olduğunu belirtti. Xi, "Bu ilişki iki halkın yararına olacak ve insanlığın ilerlemesine yönelik sorumluluğumuzu yerine getirecek şekilde gelişmelidir" dedi.

ABD-Çin ilişkilerinin "hiçbir zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemediğini" kabul eden Xi, ancak iki ülkenin "birbirlerine sırt çevirmesinin bir seçenek olmadığını" vurguladı. ABD ve Çin arasındaki herhangi çatışmanın her iki taraf için de dayanılmaz sonuçları olacağını belirten Xi, iki tarafın da aralarındaki farklılıkları aşarak umut verici bir gelecek oluşturabileceğini inandığını aktararak, "Derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunmayı ve yeni anlayışlara ulaşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Görüşmede, ABD-Çin arasında açık iletişim hatlarının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesini engellemek için ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetilmesi gibi konuların yanı sıra Filistin meselesi, Ukrayna savaşı ve Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Xi en son 2017'de ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş, iki lider en son 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.